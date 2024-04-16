Uluslararası Turan Film Festivali, Türk dünyasının ortak değerlerini vurgulayacak

Kültür Sanat

Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulamak üzere bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Turan Film Festivali, "Kızılelma" temasıyla sinemaseverleri ağırlayacak.

Ege Üniversitesi (EÜ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğiyle İzmir'de düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı, EÜ Rektörlüğü Senato Salonu'nda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk dünyasını oluşturan millet ve toplulukların kültürel çeşitliliği ve zenginliğini vurgulamak üzere yola çıkan festivalin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Festivalin, işbirliği talebinde bulundukları bütün çevreler tarafından heyecanla karşılandığını ifade eden Budak, "Uluslararası Turan Film Festivali, uzun süren hazırlık aşamasının ardından 2 ve 3 Mayıs'ta üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında uluslararası film yarışması, 3 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, 7 gösterim seçkisi, resim sergisi, konser ve dans gösterisi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak." dedi.

"Kızılelma" temasının belirlendiği festivale 77 ülkeden 1055 eserle başvuru yapıldığını anlatan Budak, festival süresince bu yapımlardan 25'inin EÜ İletişim Fakültesi'nde gösterime sunulacağını kaydetti.

Başvuruların, duayen jüri üyelerinden oluşan seçici kurullar tarafından inceleneceğini dile getiren Budak, dereceye layık görülen filmlerin 13 kategoride ödüllendirileceğini bildirdi.

Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk dünyası sinemasının önemli bir platformu olacak bu festivalin, kültürlerarası diyaloğa önemli katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Bu festival, farklı kültürler arasında anlayışı artıracak ve kardeşliği güçlendirecek değerli bir fırsat sunacaktır. İzleyicilerimizi festivalimizde bizimle olmaya ve birlikte sinema deneyimi yaşamaya davet ediyoruz."

Etkinliğe, Devlet Arşivleri Başkanlığı Daire Başkanı Ahmet Şahin ile Şube Müdürü Metin Elbey, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Kerem Çevik ve festival kurul üyeleri katıldı.