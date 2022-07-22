Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika
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Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı

22.07.2022 20:47
Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı

Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladıVAN Van'da Edremit Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı

VAN Van'da Edremit Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Edremit Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak ve Bulgaristan'dan sporcuların katıldığı satranç turnuvası başladı. Uygulama Otelinde düzenlenen turnuvanın açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, yurt içi ve yurt dışından turnuvaya katılan herkese teşekkür etti. Böyle güzel bir etkinlikte buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Edremit Belediyesi, sosyal, kültürel faaliyetlerde gayet güzel gidiyor. Bizde destek veriyoruz. Çocuklar için ne yapsak azdır. İnşallah her okula 20 tane set alacağız ve toplamda 30 bin seti okullara dağıtmış olacağız" dedi.

Sadece satrançta değil bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif bütün faaliyetleri desteklemekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Balcı, "Çocuklara, gençlere ve kadınlara ilişkin hayata dokunan her işte beraber olmaktan, onları yüreklendirmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah hayata ve yaşama ilişkin güzel işler yapılacak. Bu duygu ve düşüncelerle bu etkinlikte emeği geçen Edremit Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise yaptığı kısa konuşmasında, Edremit'i hem turizm hem de sporun merkezi yapacaklarını vurgulayarak, "Bugün bu tabloyu görünce bizler de mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Bugün 300'ün üzerinde satranç severi Van'ımızda, Edremit'imizde, bu mekanda buluşturmuş olduk. Yaklaşık 10 bin kilometre mesafeden gelen, 6 ülkeden ve 30'a yakın ülkemizdeki şehirlerden misafirlerimiz var. Yine az önce il temsilcimizin de bahsettiği üzere görme engelli yarışmacılarımız da var. Spor kardeşliktir, centilmenliktir, kültürlerin bir araya gelmesidir" diye konuştu.

Van'da ilki yapılan turnuvanın 5 gün süreceğini belirten Başkan Say, "İnşallah bu turnuva ile şehrimizi ve Edremit'imizi tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Bu çalışmada bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, İl Müdürümüze ve tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvaya katılan yarışmacılar ise Van'da böyle bir turnuvaya katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

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