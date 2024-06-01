Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Açıldı

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Açıldı

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin açılış galası yapıldı. Festivalde havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan önemli isimleri tema edinen senaryolar beyaz perdeye aktarıldı. Konuşmalarda sinemanın kısa filmlerle değişeceği vurgulandı ve kısa filmin önemi üzerinde duruldu.

01.06.2024 20:07
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Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin açılış galası yapıldı.

"Maziden Atiye Uzay Havacılık ve Teknoloji" alt başlığıyla organize edilen festivalde, havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi gibi önemli isimleri tema edinen senaryolar beyaz perdeye aktarıldı.

"Kısa film bizim zannettiğimizden çok daha önemlidir"

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki açılış galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinemayı kısa filmlerin değiştireceğini söyledi.

Dünyanın en devrimci, en avangart filmlerinin kısa filmden oluştuğunu aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Tüm deneyleri sinemacılar kısa filmlerde denerler. Bugün bizim peşinde koştuğumuz sinema dilleri, yenilikler kısa filmlerden ortaya çıkar. Dolayısıyla kısa filmin yeri bambaşkadır. Ben kısa filmlere hep kendi ayakları üzerinde duran bir sanat dalı olarak baktım. Bir insan ömrünün sonuna kadar kısa filmci olarak kalabilir. Kısa film bizim zannettiğimizden çok daha önemlidir. Kısa filmci birşeylere rağmen birşeyler yapar. Parasızlığa rağmen film yapar. Derdini çok kısa sürede anlatmak zorundadır. Zamanı ve parası yoktur. Bu yüzden çok değerlidir."

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli de 11 yılda 77 senaryoyu ödüllendirdiklerini anlattı.

Sinemanın bir iletişim dili olduğunu ve toplumların kendi kültürlerini en iyi şekilde anlatabilecekleri bir araç olduğunu ifade eden Sürmeli, "Bu sebeple her yıl olduğu gibi bu yıl da tematik senaryo yarışmamızda bir alt başlığımız var. Biz bu yıl bilim dünyasının ilk kaşifleriyle bir yolculuk yapmak istedik. Maziden Atiye Uzay Havacılık ve Teknoloji dedik." ifadelerini kullandı.

Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi'nin bu coğrafyanın kıymetlilerinden olduğunu aktaran Sürmeli, şunları kaydetti:

"Bunun içinde 11 yıldır tematik senaryo yarışmamızda kendi değerlerimizi konu alıyor ve genç senaristlerimizin kalemlerimizden sinemaya taşıyoruz. Kısa film kategorimizde ise insan merkezi ve insani değerleri yücelten kısa filmlerin kabulünü sağlıyoruz. Türkiye ve dünya genelinde bin 28 başvuru aldık. Bu yolculukta 11 yıldır 77 senaryoyu ödüllendirdik. 70'ini film haline getirdik. Toplumsal duruşumuzda ve insani değerlerimizi anlatan 77 yönetmenimizin filmini sinemaya taşıdık. Yed-i Velayet 7 Vilayet işte tam da bu nedenle yaptık."

Konuşmanın ardından Sürmeli, Birol Güven'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Açıldı - Son Dakika
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