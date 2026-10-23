Ümmiye Koçak'ın 'Anne Elimi Bırakma' oyunu Toroslar'da ilk kez seyirciyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ümmiye Koçak'ın 'Anne Elimi Bırakma' oyunu Toroslar'da ilk kez seyirciyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümmiye Koçak\'ın \'Anne Elimi Bırakma\' oyunu Toroslar\'da ilk kez seyirciyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümmiye Koçak'ın Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının aileye etkisini anlatan 'Anne Elimi Bırakma' oyununu Toroslar'da ilk kez sahneledi. Oyun sanatseverlerden alkış alırken, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da izledi.

Mersin'de Ümmiye Koçak'ın kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunca, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından zarar gören bir ailenin hikayesinin anlatıldığı "Anne Elimi Bırakma" adlı oyun sahnelendi.

Oyun, Toroslar Belediyesi ve Toroslar Kent Konseyi işbirliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Bağımlılık Yalnızca Bir kişiyi Değil, Bütün Aileyi Yaralar" sloganıyla ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Oyunda Ümmiye Koçak ile Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu oyuncuları uyuşturucu ve alkol bağımlılığının aileler üzerindeki yıkıcı etkilerini sahneye taşıdı.

"Anne Elimi Bırakma" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden alkış aldı.

Yaklaşık 1 saat süren tiyatroyu, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da izledi.

Ümmiye Koçak, AA muhabirine, son tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gözlemci ve duyarlı olmaya özen gösterdiğini dile getiren Koçak, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

"Anne Elimi Bırakma" oyununun hazırlıklarına yaklaşık 1 yıl önce başladığını aktaran Koçak, şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim. Çevremde görüyorum ve çok canım acıyor. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla neler yapabilirim konusunu düşünürken, bu konuya dikkati çekmeye karar verdim. Başkasının canı acıyorsa benim de acıyor. Empati kuruyorum. 'Bu bana gelmez' denilmemeli, hepimiz bir şeyler yapmalı ve sorumlu hissetmeliyiz."

Koçak, tiyatro oyunlarını çok sayıda sanatseverle buluşturmak istediklerini vurguladı.

2012'de seyirciyle buluşturduğu "Yün Bebek" filmiyle 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanan ve Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu tiyatro grubuyla önemli çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Ümmiye Koçak, bir reklam filminde Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile kamera karşısına geçmişti.

Kaynak: AA
Abdurrahman YıldızKültür SanatArslanköyToroslarMersinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi Kimliği belli oldu Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 23:02:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Ümmiye Koçak'ın 'Anne Elimi Bırakma' oyunu Toroslar'da ilk kez seyirciyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei