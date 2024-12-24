Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem performans - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem performans

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Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem performans Ümraniyeli müzikseverler, Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen yıl sonu konserinde bir araya geldi.

24.12.2024 10:42  Güncelleme: 11:00
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Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem performans

İSTANBUL - Ümraniyeli müzikseverler, Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen yıl sonu konserinde bir araya geldi. Tanburi Cemil Bey'den Tofiq Guliyev'e, Neşet Ertaş'tan Joseph Kosma'ya kadar pek çok farklı bestekara ait müziğin yer aldığı konserde, toplam 33 müzisyen sahne aldı. Akademi öğrencilerinin sergilediği performans ve zengin repertuvar ile konser, müzikseverlerden tam puan aldı.

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle Ümraniye Müzik Akademisi öğrencileri tarafından konser etkinliği düzenlendi. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Batı ve Türk müziğinin önemli eserleri yer aldı. Müzikseverleri bir araya getiren konserde, Müzik Akademisi'nde eğitim gören 33 öğrenci sahne aldı. Solo performansının da sergilendiği konserin final bölümünde "Sevda Olmasaydı" ve "Erkilet Güzeli" isimli eserler Gençlik Korosu ve Öğrenci Orkestrası tarafından seslendirildi. ?

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliği yaptığı programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Atilla Coşkun Toksoy, Dizi Müzikleri Yapımcısı Güldiyar Tanrıdağlı, Türk Halk Müziği Sanatçısı Bilge Şan, müzik akademisi öğrencileri ve aileleri katıldı.

"Ümraniye'de müzik bir başka güzel"

Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi'nden övgüyle bahsetti. Akademi öğrencileriyle gurur duyduklarını belirten Başkan Yıldırım, " Türkiye'nin medarı iftiharı olan akademimizin hocaları sayesinde bugün 850 öğrencimiz var. Başta değerli hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Böylesine nitelikli öğrenciler yetiştirmek kolay değil; büyük bir emek ve özveri gerektiriyor. Daha nice güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Ümraniye'de müzik bir başka güzel" dedi. Program, Başkan İsmet Yıldırım'ın Müzik Akademisi öğretmenlerine çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem performans
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem performans - Son Dakika

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