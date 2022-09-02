Ümraniye Yaz Festivali'nde Ceza rüzgarı esti - Son Dakika
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Ümraniye Yaz Festivali'nde Ceza rüzgarı esti

02.09.2022 09:32

Ümraniye Yaz Festivali'nde Ceza rüzgarı esti Ümraniye Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Yazfest 2022' kapılarını bir kez daha müzikseverlere açtı.

Ümraniye Yaz Festivali'nde Ceza rüzgarı esti

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Yazfest 2022' kapılarını bir kez daha müzikseverlere açtı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve dört gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde rap müziğin sevilen sanatçısı Ceza sahne aldı.

Ümraniye'de Rap'in sevilen ismi Ceza bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yazfest" şenlikleri çerçevesinde Ümraniye Millet Bahçesinde sahne aldı. Çok sayıda dinleyicinin katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde Ceza'nın sevilen şarkılarını binlerce dinleyici hep birlikte söyledi.

Sunuculuğunu radyonun sevilen sesi Hopdedik Ayhan'ın yaptığı Yazfest 2022'de Ceza'nın yanı sıra Sertap Erener, Hakan Altun ve Buray on binlerce kişilik konser alanında sahne alıp, Ümraniye'de yaşayan vatandaşlarla buluşacak. Kaan Gökman ise Yazfest 2022'de her akşam DJ performansı gerçekleştirecek.

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Kaynak: İHA

Ümraniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye Yaz Festivali'nde Ceza rüzgarı esti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Yaz Festivali'nde Ceza rüzgarı esti - Son Dakika
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