UNESCO kenti Safranbolu'da düzenlenen en güzel bahçe, balkon ve vitrin yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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UNESCO kenti Safranbolu'da düzenlenen en güzel bahçe, balkon ve vitrin yarışması sonuçlandı

08.09.2022 20:12
UNESCO kenti Safranbolu'da düzenlenen en güzel bahçe, balkon ve vitrin yarışması sonuçlandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen en güzel bahçe, balkon, vitrin yarışması sonuçlandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen en güzel bahçe, balkon, vitrin yarışması sonuçlandı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmanın belediye tarafından kentin estetiğine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Dereceye girenlere para ödülünün de verildiği aktarılan açıklamada, "En Güzel Bahçe" kategorisinde "Dadibra" isimlik konağa ait bahçenin birinci, Selmin Kangal'a ait bahçenin ikinci ve Ahmet Şahin'e ait bahçenin üçüncü olduğu, ayrıca bu kategoride mansiyon ödülüne Ahmet Berk Tahmazoğlu'na ait bahçenin layık görüldüğü ifade edildi.

"En Güzel Balkon" kategorisinde ise Mustafa Tunç'a ait evin balkonunun birinci, Yasin ve Nurgüz Dikmen'e ait evin balkonunun ikinci, Amine Yılmaz'a ait evin balkonunun da üçüncü olduğu kaydedilen açıklamada, "En Güzel Vitrin" kategorisinde de mansiyon ödülünün "Salash" isimli bir giyim mağazasına verildiği bildirildi.

Açıklamada, ödüllerin 10 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği belirtildi.

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Safranbolu çavuş üzümünde yüksek rekolte bekleniyor Safranbolu çavuş üzümünde yüksek rekolte bekleniyor Safranbolu Belediyesi'nin En Güzel Bahçe, Balkon ve Vitrin Yarışması Sonuçlandı Safranbolu Belediyesi'nin En Güzel Bahçe, Balkon ve Vitrin Yarışması Sonuçlandı
Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Bahçe, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO kenti Safranbolu'da düzenlenen en güzel bahçe, balkon ve vitrin yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: UNESCO kenti Safranbolu'da düzenlenen en güzel bahçe, balkon ve vitrin yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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