UNESCO kenti Safranbolu'da 2022'de 1,5 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor - Son Dakika
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UNESCO kenti Safranbolu'da 2022'de 1,5 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor

28.02.2022 18:37
UNESCO kenti Safranbolu'da 2022'de 1,5 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 1 milyon 500 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 1 milyon 500 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

Yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugüne ulaşan en önemli yapı taşlarından olan ve ziyaretçilerine adeta "zamanda yolculuk" yaptıran Safranbolu, yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabacı turist ağırlıyor.

Tarihi han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konaklarıyla öne çıkan Safranbolu'da konaklama sürelerini uzatmak ve gelen misafir sayısını artırmak için tanıtım faaliyetleri ve gezi projeleri uygulanıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun, dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

İlçeye gelen misafirlerin 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel konakta ağırlandığını anlatan Gürel, şunları kaydetti:

"Salgın öncesinde hedefimiz ilçeye gelen turist sayısını 1,5 milyona çıkartmaktı. Buna yaklaşmıştık. 1 milyon 300 binlere ulaşmıştık. Salgın sürecinde bu biraz sekteye uğrasa da geçen yılın rakamları bu hedefe uzak olmadığımızı gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 200 bine yakın turist ağırladık. Bu yıl hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İlçemizde 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayacağız. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki bu alanda yapılan bütün fuarlarda yerimizi alıyoruz ve tanıtım faaliyetlerimizi yapıyoruz."

UNESCO kenti Safranbolu'da 2022'de 1,5 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor

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UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO kenti Safranbolu'da 2022'de 1,5 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: UNESCO kenti Safranbolu'da 2022'de 1,5 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor - Son Dakika
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