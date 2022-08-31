Gastronomi kenti Hatay'ın serinleten lezzeti "haytalı" - Son Dakika
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Gastronomi kenti Hatay'ın serinleten lezzeti "haytalı"

31.08.2022 12:06

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, şeker, su ve nişastayla hazırlanan muhallebisine gül suyu dökülerek servis edilen haytalı, yaz aylarının serinleten lezzeti arasında yer alıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, şeker, su ve nişastayla hazırlanan muhallebisine gül suyu dökülerek servis edilen haytalı, yaz aylarının serinleten lezzeti arasında yer alıyor.

Kentin yöresel lezzeti haytalı hafifliği ve serinletici özelliğiyle talep görüyor.

İstiklal Caddesi'nde haytalı yapıp satan Özer Cüvitoğlu, AA muhabirine, 35 yıldan beri bu tatlıyı müşterilerine sunduğunu söyledi.

Haytalının özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi olduğunu aktaran Cüvitoğlu, yöresel lezzeti tatmak için kentin yanı sıra farklı illerden gelen müşterilerinin de olduğunu belirtti.

Bu tatlının nişasta, su ve şekerin kaynatılıp muhallebi haline getirilmesiyle hazırlandığını dile getiren Cüvitoğlu, üzerine de limon, gül suyu veya dondurma koyarak servis ettiğini anlattı.

Cüvitoğlu, müşterilerinden bazılarının sadece gül suyu dökerek de bu lezzeti tükettiğini belirterek, "Hafif olması dolayısıyla çok fazla tercih ediliyor. Günde iki, üç kase yiyen müşterilerim var. İnsanlar serinlemek için yaz aylarında özellikle haytalıya rağbet gösteriyor." diye konuştu.

-"Yaz aylarında, serinletiyor ve ferahlatıyor"

Müşterilerden Hizam Hasırcı da çocukluğundan bu yana hemen her fırsatta bu tatlıyı yediğini söyledi.

Haytalıyı üzerine limon veya gül suyu dondurmalı tercih ettiğini aktaran Hasırcı, "Özellikle yaz aylarında, serinletiyor ve ferahlatıyor. İnsanların buraya yolu düşerse mutlaka yemelerini tavsiye ediyorum." dedi.

İstanbul'dan Hatay'a yakınlarını ziyarete gelen Mustafa Tınaş, ilk kez yediği haytalı tatlısını çok beğendiğini anlattı.

Hatay'da görüştüğü herkesin haytalıdan bahsettiğini belirten Tınaş, "Çok farklı bir lezzet. Çok beğendim, herkese tavsiye ediyorum. Hatay'a gelen herkesin tatması gereken bir lezzet." diye konuştu.

Taksi şoförü Mustafa Şen de bu tatlıyı yiyenin bir daha vazgeçemeyeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Hatay, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi kenti Hatay'ın serinleten lezzeti 'haytalı' - Son Dakika

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