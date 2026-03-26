Üniversiteli Gençlerin \'Kampüs\' Dizisi İlk Gösterimde

İSTANBUL'da öğrenim gören 5 üniversite öğrencisinin kendi imkanlarıyla hazırladığı 'Kampüs' dizisinin ilk gösterimi Kadıköy'de gerçekleştirildi. Dizinin dijital içerik platformu üzerinden izleyiciyle buluşturulacağı öğrenildi.

Gençlerin üniversite yaşamını eğlenceli bir dille ele alan dizinin ilk bölüm gösterimi bu akşam Kadıköy'de gerçekleştirildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler tarafından hayata geçirilen proje, kampüs hayatında yaşanan günlük olayları, arkadaşlık ilişkilerini ve gençlik dinamiklerini mizahi bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Senaryo, çekim ve kurgu süreçlerinin tamamını kendileri üstlenen ekip, düşük bütçeyle yüksek etkileşim hedefliyor. İlk bölümün özel gösterimi bu akşam davetlilerin katılımıyla yapıldı. Gösterimin ardından dizinin bölümleri düzenli olarak dijital içerik platformunda yayımlanacak.