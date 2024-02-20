Ünlü belgesel yönetmeni Suha Arın Ümraniye'de anıldı
İSTANBUL - Akademisyen ve belgesel yönetmeni Suha Arın'ı anmak için Ümraniye'de program düzenlendi. Programda gerçekleştirilen söyleşide Suha Arın'ın hayata geçirdiği ve kendisinden sonraki dönemlere bıraktığı eserler hakkında konuşuldu.
2004 yılında hayatını kaybeden akademisyen, belgesel yönetmeni ve sinema emektarı Suha Arın'ı anmak için Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde 'Suha Arın'ı Anma Programı' gerçekleştirildi. Anma programında Suha Arın hakkında film gösterimi yapıldı. Ayrıca moderatörlüğünü Evren Arın'ın yaptığı, Mimar restoratör Seda Özen Bilgili, mimar restorasyon uzmanı Olcay Aydemir ve yönetmen Nesli Çölgeçen'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Suha Arın'ın hayata geçirdiği ve kendisinden sonraki dönemlere bıraktığı eserler hakkında konuşuldu.
Suha Arın hakkında konuşan Nesli Çölgeçen, "Onun filmleri bugün hala canlılığını korumakta. Televizyonlarda görmesek bile internet aracılığıyla onun filmlerine ulaşmamız mümkün" dedi.
Olcay Aydemir, "Suha Arın'ı anlamak adına bizim için çok anlamlı bir gece oldu. Yıllardır korumacı bir mimar olarak Suha Arın'ın belgesellerini izleyerek birçok alanla, Anadolu'nun belleği ile ilgili birçok fikri edinmiş olduk" diye konuştu.
Seda Özen Bilgili, "Suha Arın bu ülkenin önemli değerlerinden biri. Bu topraklarda belgelemenin önemini anlayan 2, 3 kişi var. Birincisi, 2'nci Abdülhamid, ikincisi Atatürk. Üçüncüsü de Suha Arın'dır" dedi
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