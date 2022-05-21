Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu

21.05.2022 09:10

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli kendisi için hazırlanan 'Saygı Gecesi'nde Esenyurtlularla bir araya geldi Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Esenyurt Belediyesi'nin kendisi için organize ettiği Saygı Gecesi'nde Esenyurtlularla bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli kendisi için hazırlanan 'Saygı Gecesi'nde Esenyurtlularla bir araya geldi

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Esenyurt Belediyesi'nin kendisi için organize ettiği Saygı Gecesi'nde Esenyurtlularla bir araya geldi. Livaneli, hayatını anlatan belgesel gösterimi ile mini bir konserin de yer aldığı etkinlikte Esenyurtlularla geçmiş anılarını paylaştı.

Esenyurt Belediyesi, ünlü sanatçı Zülfü Livaneli için bir 'Saygı Gecesi' düzenledi. Livaneli, Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Dün.. Bugün.. Yarın.. Aydınlık Rıhtımın Feneri Zülfü Livaneli" başlıklı Saygı Gecesi'nin devamında, Sunay Akın'ın moderatörlüğünde salonda bulunanlarla geçmiş anılarını paylaştı. 20.30'da başlayan programda, Nebil Özgentürk'ün, Livaneli'nin hayatını anlattığı belgesel gösteriminin ardından Ferhat Livaneli ve Orkestrası da konser verdi. Programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Zülfü Livaneli aydınlık limanın feneri olarak her zaman yaşamımızda yerini almıştır"

Zülfü Livaneli'nin herkesin yaşantısında ayrı beri yeri olduğunu dile getiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Karanlıkların yaşadığı topraklarda ışık ararız. Sevgili Zülfü Livaneli aydınlık limanın feneri olarak her zaman yaşamımızda yerini almıştır. Buraya geldiği ve bize katıldığı için ben teşekkür ediyorum. Hepimizin yaşantısında ayrı bir yeri ve özelliği var diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu - Son Dakika


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