Ünlü şarkıcılar Hakan Peker'e destek için sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ünlü şarkıcılar Hakan Peker'e destek için sahne aldı

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İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konserde Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker hayranları ile buluştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı.

10.03.2024 00:59  Güncelleme: 01:09
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Ünlü şarkıcılar Hakan Peker'e destek için sahne aldı

KARABÜK - İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konserde Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker hayranları ile buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konsere katıldı. Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in söylediği "Bir Efsane" şarkısına eşlik eden Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı.

Hakan Peker'in ardından sahne alan Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut birbirinden güzel parçaları hayranları ile birlikte söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ünlü şarkıcılar Hakan Peker'e destek için sahne aldı - Son Dakika

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