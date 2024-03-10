Ünlü şarkıcılar Hakan Peker'e destek için sahne aldı
KARABÜK - İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konserde Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker hayranları ile buluştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konsere katıldı. Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in söylediği "Bir Efsane" şarkısına eşlik eden Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı.
Hakan Peker'in ardından sahne alan Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut birbirinden güzel parçaları hayranları ile birlikte söyledi.
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Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
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