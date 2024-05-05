Ürgüp'te turizm ve gastronomi etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ürgüp'te turizm ve gastronomi etkinliği düzenlendi

Ürgüp\'te turizm ve gastronomi etkinliği düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde, 'Bir Başka Kapadokya' adlı turizm ve gastronomi etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'de gastronomi alanındaki kanaat önderlerini bir araya getirdi.

05.05.2024 16:46
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde, "Bir Başka Kapadokya" adlı turizm ve gastronomi etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Valiliği himayesinde, Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Alan Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek etkinlik, Türkiye'de gastronomi alanındaki kanaat önderlerini bir araya getirdi.

Nevşehir yöresinin lezzetlerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinlik, KÜN Aşçılık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin hazırladığı "yöresel tadım menüsü" ile başladı.

Tarihi Mehmet Şakir Paşa Medresesi'ndeki etkinlikte konuşan Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin, Kapadokya'da 3'üncüsü yapılan gastronomi festivalinin biraz gecikmiş bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kapadokya'nın Nevşehir'i de içine alan çok daha geniş bir coğrafyada olduğunu belirten Şahin, "Kapadokya Üniversitesi ve bu konuda destek veren kurum ve kuruluşlara çok teşekkür etmek lazım. Çünkü ülkemizin çok az bilinen gastronomik zenginliğinin farkındalığını yaratma anlamında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şef Asuman Kerkez ise buradaki şeflerin eski ile yeniyi bir araya getirmeyi çok iyi başardıklarını dile getirdi.

Etkinlik yarın, KÜN'ün Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinin bahçesinde düzenlenecek Gastro Kapadokya Yemek Şenliği ile devam edecek. Program, katılımcıların bölgedeki turistik merkezleri ziyaretinin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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