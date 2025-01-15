Urla'da Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Urla'da Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Urla\'da Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Arkadaş doğum günü kutlamasından dönerken motosiklet kazasında iki genç yaşamını yitirdi.

15.01.2025 17:04
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İzmir'in Urla ilçesinde bulundukları motosikletin ağaca çarpmasıyla hayata veda eden 2 gencin, kaza öncesi arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldıkları belirtildi.

Urla'da dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Anıl Balıkçı'nın (20) cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Balıkçı için öğle vakti Çarşı Hoca Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Mustafa Balıkçı, oğlunun tabutunun başında bekleyerek taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Anıl Balıkçı'nın cenazesi, Kuşçular Helvacılar Mezarlığı'nda defnedildi. Balıkçı'nın ilçedeki bir kasap dükkanında çalıştığı öğrenildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Velican Ecevit'in (19) cenazesi de Hamidiye Üzümcü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ecevit'in ilçedeki bir berber dükkanında çalıştığı belirtildi.

Arkadaşlarının doğum gününe katılıp dönüşte kaza yaptılar

Gençlerin, Anıl Balıkçı'nın kullandığı 35 CIM 058 motosikletle, Çeşme ilçesindeki arkadaşlarının doğum günü etkinliğine katıldıkları ve dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Miraç A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kazanın ardından polis aracının olay yerine geldiği anlar da yer alıyor.

Anıl Balıkçı idaresindeki 35 CIM 058 plakalı motosiklet, Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı'nda kaldırımdaki ağaca çarpmış, kazada Balıkçı ve motosikletteki Velican Ecevit kaldırıldıkları Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Motosikletteki diğer yolcu Miraç A. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Urla'da Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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