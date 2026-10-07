Urumiye Ulu Camii, 11. yüzyılda camiye dönüşen Selçuklu mirası olarak turist çekiyor - Son Dakika
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Urumiye Ulu Camii, 11. yüzyılda camiye dönüşen Selçuklu mirası olarak turist çekiyor

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Urumiye Ulu Camii, 11. yüzyılda camiye dönüşen Selçuklu mirası olarak turist çekiyor
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İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Urumiye kentinde bulunan Ulu Camii, daha önce Zerdüşt tapınağı olarak kullanılırken 11. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti tarafından camiye dönüştürüldü. Hala kullanılan cami, yerli ve yabancı turistlerin önemli uğrak yerlerinden biri.

URUMİYE (AA) – İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Urumiye kentinde yer alan Selçuklu mirası Ulu Camii, tarihi dokusu ve mimarisiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olarak biliniyor.

Daha önceleri Zerdüşt tapınağı olarak kullanılan kare planlı Urumiye Ulu Camii, 11. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti tarafından camiye dönüştürüldü.

Tarihi geçmişi nedeniyle farklı dönemlere dair mimari izler taşıyan camide yarı kare şeklindeki kubbe, mihrap, şebistan (yer altı bölümleri), sütun ve kufi hatla yazılmış kitabeler mimari açıdan dikkati çekiyor.

Caminin şebistan bölümü ile yerden 16,5 metre yükseklikte yer alan kubbede Büyük Selçuklu Devleti izleri görülürken, İlhanlılar döneminde cami içerisine konulan alçıdan yapılmış mihrap da Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde yer alan Merend Ulu Camii'ndeki mihraba benzerliğiyle öne çıkıyor.

Hala kullanılan ve Urumiye kentinin en önemli tarihi yapısı olan Ulu Camii'de İlhanlılar, Zendiye ve Kaçar Hanedanlığı dönemlerinin izlerini de görmek mümkün.

Caminin yanında Urumiye Kapalı Çarşısı da bulunuyor. Çarşıya camiye açılan bir kapıyla ulaşılabiliyor.

İran Milli Eserler Listesi'nde yer alan Urumiye Ulu Camii, Batı Azerbaycan ilinin en önemli tarihi eserlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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