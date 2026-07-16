Uşak'ta toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Uşak'ta toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

Uşak\'ta toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi
16.07.2026 17:20  Güncelleme: 17:22
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Uşak'ta 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi. Program kapsamında Ulu Cami'de dua edilip kına yakıldı, ardından mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Vali Serdar Kartal çocuklara hediyeler takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Uşak'ta 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilk olarak Ulu Cami'de sünnet çocukları için dua edilerek ellerine kına yakıldı. Ardından sünnet çocukları ve aileleri, mehteran takımı eşliğinde Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünden Uşak Valiliği'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Valilik önünde düzenlenen programda Uşak Valisi Serdar Kartal, sünnet çocukları ve ailelerini karşılayarak çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün köklü hayır geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini belirten Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, "Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak dört ilimizde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Uşak'ta bunun başlangıcını yaptık. Toplam 100 çocuğumuzun sünnet merasimleri yapılmış olacak. Yüzyıllar öncesindeki ecdadımızın emanet etmiş olduğu vakıf hayır şartını yerine getirmiş olacağız." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uşak'ta toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi - Son Dakika

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