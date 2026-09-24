Uşak’ta ’Timsal Karabekir ile Tarihin Kalbine Yolculuk’ söyleşisi

Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi iş birliğince düzenlenen Kampüsten Şehre Gençlik Buluşması etkinlikleri kapsamında 'Timsal Karabekir ile Tarihin Kalbine Yolculuk' söyleşisi gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi içinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2026-2027 eğitim öğretim yılının gençlere ve üniversiteye hayırlar getirmesini dileyerek, yeni eğitim döneminin huzur, bereket ve üretkenlikle geçmesi temennisinde bulundu. Gençlerin eğitim ve geleceğe dair umutlarını vurgulayan Bakan Yardımcısı Çelik, "Bu ülkenin yarınları için ciddi emek harcamamız gerekiyor hep beraber. Bu anlamda da üniversitemizin geldiği noktayı görmekle, kampüsün bulunduğu alanı görmekle bir Uşaklı hemşeriniz bir kardeşiniz, bir abiniz olarak da benim adıma büyük bir mutluluk verdi. Bunda emeği geçen herkese daha önceki görev yapan değerli rektörlerimizden Uşakla ilgili çalışmalar yürüten şu anki valimize kadar, şimdiki rektörümüze kadar da bir Uşaklı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Tekrar nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz açısından faydalı bir çalıştay olur. Şehir buluşmaları sürecinde de üniversitenin şehre entegrasyonu katkısı anlamında da Valimizin, rektör hocamızın bu kıymetli çalışmalarını da çok önemsiyorum. İnşallah sizler için de eğlenceli, bilgili, keyifli olur. Eğitim başarınızla, geleceğe ilişkin umutlarınızla, birbirinize olan saygınızla inşallah artarak devam eder" dedi.

Gençlerin, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesil olduğunu vurgulayan Uşak Valisi Serdar Kartal, "Bir millet enerjisini gençlerinden alır. Asırların birikiminden süzülerek gelen değerleri, medeniyet tasavvurunu ve büyük idealleri bir sonraki asra taşıyacak olan siz gençlerdir. Bizim gençliğimiz köklerinden aldığı kuvveti ilimle, irfanla ve güzel ahlakla büyüten ülkesine, milletine ve insanlığa karşı mesuliyet taşıyan bir gençliktir" dedi.

Gençlere Türkiye'nin yükselişine bilim, teknoloji ve üretimleriyle katkı sunmaları çağrısında bulunan Vali Kartal, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz yerli ve milli imkanlarını güçlendirerek savunma sanayiinden teknolojiye, bilimden uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda kendi kabiliyetine güvenen, kendi teknolojisini geliştiren ve dünyaya yeni sözler söyleyen güçlü bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Şimdi sizlerden beklediğimiz, bu yürüyüşü daha ileriye taşımanızdır. Daha çok okuyacak, daha çok araştıracak ve daha çok üreteceksiniz. Hayallerinizi cesaretle büyütecek bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda ülkemizin yükselen başarılarına kendi imzanızı atacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından Timsal Karabekir tarafından "Tarihin Kalbine Yolculuk" söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir Paşa'nın hayatını, Milli Mücadele dönemindeki çalışmalarını ve tarihteki önemli görevlerini anlattı. Karabekir, babasıyla ilgili hatıralarını da gençlerle paylaştı.

Programın sonunda Bakan Yardımcısı Çelik ve Vali Kartal tarafından Timsal Karabekir'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Uşak Valisi Serdar Kartal, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, Timsal Karabekir, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.