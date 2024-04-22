23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Üsküdar'da doyasıya kutladılar
İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Üsküdar'da eğitim gören çocuklar birbirinden farklı oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.
Üsküdar Özel Engin Ufuklar Anaokulunda eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birbirinden farklı etkinlikler ile kutladı. Çocuklar, yöresel oyunlar oynayarak izleyenleri eğlendirdi. Aileler ise çocukların eğlencelerini kayıt alarak anı ölümsüzleştirdi. Çocuklar tef dansı yaparak programı sonlandırdı.
"Çok güzel bir gündü"
Çocuğunu etkinliğe getiren Halil İbrahim Akyürek, "Öncelikle bu güzel davetleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnumuz, çocuklara çok iyi etki eden bir okul. Çok güzel bir gündü, herkesin 23 Nisan'ını kutlarım" dedi.
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih İlkokulu'nda resim sergisi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, serginin açılışında öğrencileri tebrik ederek, serginin amacının öğrencilerin geleceğe bakış açılarını görmek ve tarihten ilham alarak umutla geleceğe bakmalarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı'nda Türklerin birlik olması gerektiği vurgulandı. Çalıştay, Özbekistan Sanat Akademisi ve TİKA tarafından desteklendi. Sergide, Özbekistanlı sanatçıların eserleri sergilenecek.
Bayburt'ta düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında atlı cirit gösterisi gerçekleştirildi. Türklerin yüzyıllardır oynadığı ciridi icra eden sporcular, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, ciritin Bayburt için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu sporun kentte yaşatıldığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Trabzon'da 150 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kurulan 'Hisarın Çiçekleri Çocuk Korosu', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Konserde, öğrenciler Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlar eşliğinde 8 çocuk şarkısını seslendirdi. Konseri izleyenler arasında veliler ve vatandaşlar da yer aldı. Konser sonunda yapılan konuşmalarda çocukların önemi vurgulandı ve çocukların ülkenin geleceği olduğu belirtildi.
Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Bahar Konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Konser, 29 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara tiyatro oyunları sunacak. Yalı-Yunus-Topselvi, Hürriyet, Uğur Mumcu, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri'nde sahnelenecek oyunlarla çocuklar coşkulu bir gün geçirecek.
Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Minikler koreografilerini sergileyip bayram şiirleri okudu. Belediye Başkanı Menderes Dal da velilerle birlikte öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Keman Festivali, açılış töreniyle başladı. Festival boyunca birbirinden güzel konserler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festivalin Balkanlar'da barış ve dostluğun pekişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini önemsediklerini belirterek, geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için yanlarında olduklarını söyledi.
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