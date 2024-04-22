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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Üsküdar'da doyasıya kutladılar

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Üsküdar'da eğitim gören çocuklar birbirinden farklı oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Üsküdar Özel Engin Ufuklar Anaokulunda eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birbirinden farklı etkinlikler ile kutladı. Çocuklar, yöresel oyunlar oynayarak izleyenleri eğlendirdi. Aileler ise çocukların eğlencelerini kayıt alarak anı ölümsüzleştirdi. Çocuklar tef dansı yaparak programı sonlandırdı.

"Çok güzel bir gündü"

Çocuğunu etkinliğe getiren Halil İbrahim Akyürek, "Öncelikle bu güzel davetleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnumuz, çocuklara çok iyi etki eden bir okul. Çok güzel bir gündü, herkesin 23 Nisan'ını kutlarım" dedi.