Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştu - Son Dakika
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Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştu

22.03.2022 10:12

Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştuİSTANBUL Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Billur Sergisi ile padişahların yaşamından ayak izlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştu

İSTANBUL Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Billur Sergisi ile padişahların yaşamından ayak izlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Nevmekan Selimiye Galeri'de 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Yasemin Aslan Bakiri, Başkan Türkmen'e camdan yapılmış takunya taktim etti.

Yasemin Aslan Bakiri'nin camı ve metali buluşturduğu eserlerinden oluşan Billur Sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Nevmekan Selimiye Galeri'de ziyaretçilere kapılarını açtı. Renkli dokusuyla tarihe farklı bir perspektiften bakan sergi, aynı zamanda camın çok yönlü bir malzeme olarak sanata sunduğu katkının sınırlarını da genişletiyor. Osmanlı'nın ruhunu modern Türkiye'nin yenilikçi sanat anlayışıyla yoğuran bir arka plana sahip olan sergi, camın yanı sıra bakır ve gümüş gibi metallerle örülen birbirinden ihtişamlı kaftanlarla hükümdarların gücünü ve görkemini sembolize ediyor. Aslan Bakiri'nin tüm sanatsal birikimini yansıttığı eserlerinden oluşan Billur Sergisi, Nevmekan Selimiye Galeri'de 29 Mayıs tarihine kadar sürecek. Öte yandan, Yasemin Aslan Bakiri, sergi açılışına katılan Başkan Hilmi Türkmen'e camdan yapılmış takunya taktim etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Burası Üsküdar Belediyemizin Nevmekan Selimiye dediğimiz Selimiye Hamamı. Hamamda ilk defa muhteşem bir sergiyle artık eserleri sergilemeye başlıyoruz. Bugün de burada yaşayan en önemli, en değerli, en büyük cam sanatçılarımızdan, Yasemin Aslan Bakiri hanımefendinin 39 ayrı eserinin sergilendiği Billur Cam Sergisi'ndeyiz. Hakikaten bu hamamın ruhuna, mimarisine uygun çok güzel eserler yapmış Yasemin Hanım. Onları şimdi burada sanatseverlerin hizmetine, beğenisine sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştu
Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştu
Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştu

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Hilmi Türkmen, Yasemin Aslan, Üsküdar, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da sanatseverler, Billur Sergisi'nde buluştu - Son Dakika


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