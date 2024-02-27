Valide-i Cedid Camisi'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Valide-i Cedid Camisi'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camisi, 1708-1711 yılları arasında yapılmış olup hala ibadete açıktır. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken merdivenler, camiye ayrı bir hava katmaktadır.

27.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:16
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İstanbul Üsküdar'da onlarca tarihi cami bulunuyor. 1708-1711 tarihleri arasında yapılan ve hala günümüzde ibadete açık olan Valide-i Cedid camisi de onlardan sadece birisi. 300 yılı aşkın süredir ayakta olan Valide-i Cedid, şık ve sade görüntüsünün yanı sıra mimarisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Valide-i Cedid caminin üst kat merdiveni, kadınların ibadet edeceği kısma açılıyor. Ancak bu alana geçmek için merdiven çıkılmıyor, adeta tırmanılıyor. Minare merdivenlerini anımsatan dik ve dar merdivenlerden bir başkası iniyorsa çıkmak isteyen kişi beklemek zorunda kalıyor.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Camiden bağımsız olarak sanki ayrı bir boyuta açılan merdivenler zorlu bir parkur gibi görünse de bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin dikkatini çekerek camiye ayrı bir hava katmayı başarıyor.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Ziyaretçilerin çektiği fotoğraflar merdivenlerin ne kadar dik olduğunu gözler önüne serdi.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor
Valide-i Cedid Camisi\'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

İstanbul, Üsküdar, Cami, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Valide-i Cedid Camisi'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Valide-i Cedid Camisi'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor - Son Dakika
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