İstanbul Üsküdar'da onlarca tarihi cami bulunuyor. 1708-1711 tarihleri arasında yapılan ve hala günümüzde ibadete açık olan Valide-i Cedid camisi de onlardan sadece birisi. 300 yılı aşkın süredir ayakta olan Valide-i Cedid, şık ve sade görüntüsünün yanı sıra mimarisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Valide-i Cedid caminin üst kat merdiveni, kadınların ibadet edeceği kısma açılıyor. Ancak bu alana geçmek için merdiven çıkılmıyor, adeta tırmanılıyor. Minare merdivenlerini anımsatan dik ve dar merdivenlerden bir başkası iniyorsa çıkmak isteyen kişi beklemek zorunda kalıyor.
Camiden bağımsız olarak sanki ayrı bir boyuta açılan merdivenler zorlu bir parkur gibi görünse de bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin dikkatini çekerek camiye ayrı bir hava katmayı başarıyor.
Ziyaretçilerin çektiği fotoğraflar merdivenlerin ne kadar dik olduğunu gözler önüne serdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Valide-i Cedid Camisi'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor - Son Dakika
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