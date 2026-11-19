Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İlginç Vakıflar" ve "Kütahya Vakıf Eserleri" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergilerle vakıf medeniyetinin köklü geçmişinin, kültürel zenginliğinin ve ecdadın bıraktığı mirasın özellikle genç kuşaklara tanıtılması hedefleniyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde vakıf medeniyetinin tarihini ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla iki ayrı sergi açıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İlginç Vakıflar" ve "Kütahya Vakıf Eserleri" sergilerinde, geçmişten günümüze uzanan vakıf geleneğinin dikkat çekici örnekleri ile Kütahya'da bulunan tarihi vakıf eserlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Sergilerde, Osmanlı döneminde kurulan ve toplumsal hayatın farklı alanlarında hizmet veren vakıfların faaliyetleri tanıtılırken, Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasında önemli yere sahip cami, medrese ve hamam gibi vakıf eserleri de ziyaretçilere aktarıldı.

40 okulda öğrencilerle buluşturuluyor

Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, sergilerin öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlandığını söyledi. Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerini kapsayan bölge müdürlüğü bünyesinde, İl Milli Eğitim müdürlükleriyle yapılan görüşmeler sonucunda 40 okulun belirlendiğini ifade eden Çınar, sergilerin bu okullara sırayla götürüldüğünü kaydetti. Öğrencilerin sergileri üç-dört saat boyunca inceleme fırsatı bulduğunu belirten Çınar, ziyaretler sırasında öğrencilere vakıf çorbası ikram edildiğini dile getirdi.

"Ecdadımızın vakıf medeniyetini yeni nesillere tanıtıyoruz"

Sergilerin içeriğinde öğrencilerin ilgisini çekebilecek sıra dışı vakıf örneklerine özellikle yer verdiklerini anlatan Çınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sergimiz normalde Milli Eğitim'de okuyan öğrencilerimiz için kurgulanmış bir sergi. Bölge müdürlüğümüzün bağlı olduğu dört ilde, yani Kütahya'mızda, Afyon, Eskişehir ve Uşak'ta Milli Eğitim müdürlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda bölgemizde belirlenmiş 40 okulumuz var. Bu okullarda ecdadımızın kurmuş olduğu ilginç vakıflar ve o şehre özgü vakıf eserlerinden oluşan bir sergi çalışması yaptık. Biz belirlenen okullara bu sergilerimizi götürüyoruz. Öğrencilerimiz üç-dört saat bu sergileri ziyaret ediyorlar ve kendilerine vakıf çorbası ikram ediyoruz. Bu şekilde yeni nesil, ecdadımızın bırakmış olduğu vakıf medeniyetiyle buluşmuş oluyor."

İlginç vakıf örnekleri öğrencilerin ilgisini çekiyor

Geçmişte kurulan vakıfların yalnızca ibadet ve eğitim alanlarında değil, sosyal hayatın pek çok farklı alanında da hizmet verdiğine dikkat çeken Çınar, sergilerde bu yönü ortaya koyan örneklerin bulunduğunu belirtti.

Hristiyan esirlerin kurtarılmasına yönelik faaliyet gösteren vakıflardan çocuklara üzüm ve meyve ikram eden vakıflara, yol güvenliğini sağlamayı amaçlayan vakıflardan farklı sosyal hizmetleri üstlenen kuruluşlara kadar birçok örneğin öğrencilere tanıtıldığını aktaran Çınar, bu çalışmalarla gençlerde tarihi mirasa yönelik merak ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Sergilerin bir diğer bölümünde ise öğrencilerin yaşadıkları şehirlerin vakıf eserlerini tanımalarının hedeflendiğini ifade eden Çınar, Kütahya'ya ait cami, medrese ve hamam gibi tarihi yapıların da tanıtıldığını kaydetti.

Sergilerin daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine değinen Çınar, üniversitenin vakıf ve eğitim temalı programı kapsamında sergiyi DPÜ'de de açtıklarını belirtti.

Çınar, üniversiteye gelen misafirlerin de ecdadın kurduğu ilginç vakıflar ile Kütahya'nın tarihi vakıf eserleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulduğunu ifade etti.