Erzurum'da kültürel miras hamlesi: Vali Baruş restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Erzurum'da kültürel miras hamlesi: Vali Baruş restorasyon çalışmalarını inceledi

Erzurum\'da kültürel miras hamlesi: Vali Baruş restorasyon çalışmalarını inceledi
11.06.2026 09:14
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Vali Aydın Baruş, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Tümer Eslek'ten, Erzurum'da yürütülen restorasyon, koruma, proje ve uygulama çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.

Vali Aydın Baruş, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Tümer Eslek'ten, Erzurum'da yürütülen restorasyon, koruma, proje ve uygulama çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.

Gerçekleştirilen sunumda, Erzurum'un tarihi, kültürel ve mimari mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kültürel varlıkların ihya edilmesine yönelik olarak 2025-2026 yıllarında tamamlanan çalışmalar ile devam eden projeler hakkında bilgi verildi. Tamamlanan çalışmalar kapsamında; Erzurum Bölge Bando Komutanlığı Binası (Eski 29. Tümen Komutanlığı Tescilli Binası) onarım işi, Erzurum Kongre Binası ve Resim Heykel Müzesinin yapısal yönden incelenmesi ile restorasyonuna yönelik sonuç raporunun hazırlanması, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü peyzaj alanı bakım ve onarım çalışmaları, Pasinler İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü onarımı, Erzurum Kalesi güvenlik kamera sistemi yapımı ve Erzurum Müzesinin yangından korunmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Ayrıca Palandöken ilçesi Şehitler Mahallesi'nde bulunan tescilli taşınmaza ait rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlandığı, Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi zeminine yönelik onarım çalışmalarının da başarıyla tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Devam eden çalışmalar arasında; Erzurum Fetih Camii Restorasyonu, Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Taş Mescit'in rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Mecidiye Tabyası'nın rölöve, restorasyon, mühendislik ve çevre düzenleme projeleri ile Oltu ilçesinde bulunan Mısrı Zennun Türbesi'nin restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin yer aldığı belirtildi.

Erzurum'un tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Kongre Binası için hazırlanan rölöve, restorasyon, mühendislik, teşhir-tanzim, çevre düzenleme ve zemin güçlendirme projelerinin ihale aşamasında olduğu ifade edilirken, Yakutiye ilçesinde bulunan eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi binasının eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik proje çalışmalarının da sürdürüldüğü aktarıldı.

Kent genelindeki halk kütüphanelerinin güvenli ve dayanıklı yapılar olarak hizmet vermesi amacıyla Şenkaya, Oltu, Tekman ve Yakutiye ilçelerinde bulunan Kazım Karabekir Halk Kütüphanesi için deprem, performans analiz çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Erzurum Kalesi'nde kale içi yolların tamiri, tadilatı ve onarımına yönelik çalışmaların sözleşme aşamasında olduğu belirtilirken, Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının onarım sürecine teknik destek sağlandığı, Aziziye Tabyaları içerisinde yer alan Aziziye 1 Tabyası Restorasyonu için de teknik destek verileceği ifade edildi.

Vali Aydın Baruş, Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, devam eden projelerin titizlikle takip edilmesi ve planlanan çalışmaların en kısa sürede hayata geçirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu - ERZURUM

Kaynak: İHA

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