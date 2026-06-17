Vali Baruş\'tan Gastronomi Lisesi Ziyareti

Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mehmet Faruk Kazdal ile birlikte Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında okul binasında devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında brifing aldı.

İncelemeler sırasında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine vurgu yapan Vali Aydın Baruş, eğitim yatırımlarının şehrin geleceği açısından taşıdığı değere dikkat çekerek emeği geçenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZURUM