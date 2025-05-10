Vali Çakır, Korkut'un Güzelliklerini Doğaseverlerle Keşfetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Vali Çakır, Korkut'un Güzelliklerini Doğaseverlerle Keşfetti

Muş Valisi Avni Çakır, doğaseverlerle birlikte Korkut ilçesindeki doğa yürüyüşüne katılarak bölgenin doğal güzelliklerini tanıttı. 7.5 kilometrelik yürüyüşte katılımcılar, baharın renklerini keşfetti ve bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi.

10.05.2025 22:22
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Vali Çakır, doğaseverlere eşlik ederek Korkut'un gizli kalmış güzelliklerini keşfetti

Vali Çakır'dan çağrı: Muş'un doğa rotaları ilgi bekliyor

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, Genç Adımlar Derneği öncülüğünde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılarak doğaseverlerle birlikte Korkut ilçesinin güzelliklerini keşfetti.

Muş'un Korkut İlçesine bağlı Tanköyü'nden başlayan yürüyüş, 7.5 kilometre sürdü. Yeşilin onlarca tonunun hakim olduğu parkurda doğayla iç içe yürüme fırsatı bulan doğaseverler keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılar, baharın tüm renklerini sergilediği vadilerden ve çiçeklerle bezenmiş alanlardan geçerek Korkut ilçe merkezine ulaştı.

Vali Çakır, yürüyüş esnasında doğaseverle sohbet ederek, doğal alanların korunmasının ve bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Doğayla bütünleşen bu tarz organizasyonların, hem bireysel sağlığa hem de çevre bilincine katkı sunduğunu ifade eden Çakır, "Korkut ilçemizde, 7'ncisi düzenlenen Lale Festivali etkinlikleri kapsamında bu güzel doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Katılım ve ilgi oldukça memnuniyet verici. Korkut ilçesinde çok güzel bir etkinlikte, törenle, gösterilerle Lale Festivali'ni icra ettik. bizler de katılıp çok keyif aldık. Buradan belediye başkanımıza, kaymakamımıza, tüm katılanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Muş tabii her zaman söylüyoruz, bozulmamış doğasıyla, keşfedilmemiş noktalarıyla doğa sevenler için, yürüyüş sevenler için tamamen bir hazine hüviyetinde. Biz de her fırsatta arkadaşlarımızla beraber kendimizi doğaya atmaya çalışıyoruz. Bugün de bu festivali fırsat edip, festivalle de bütünleşen bir etkinliği yaptık. Şu an Korkut'un üst tarafındaki Tanköy'ünün hudutları dahilindeyiz. Buradan yaklaşık 7,5 kilometrelik bir rotayla Korkut ilçemize doğru yürüyoruz. Muş'ta daha yeni kurulan bir yaşında ama çok güzel işler yapan çok keyifle takip ettiği Genç Adımlar Derneğiyle yürüyüş yaptık. Her hafta Muş'taki seçtikleri rotaya çok güzel bir katılımla geziyorlar. Bizler de geçtiğimiz aylarda yine Korkut'ta Sazlıkbaşı köyünde güzel bir yürüyüş yapmıştık. İnşallah onlarla daha büyük projelerimiz var. Yapacakları projelerle beraber biz de İçişleri Bakanlığı olarak destekleyeceğiz. Onlarla beraber ilimizin kültür rotalarını, yürüyüş rotalarını hep beraber ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Vali Çıkar, "tüm doğaseverleri, Muşlu hemşerilerimizi hafta sonları harekete, kendilerini doğaya atmaya davet ediyorum. Gerçekten de Muş'un keşfedilmemiş, birbirinden güzel rotaları var. Hem de her ilçemizde var bu rotalar. Bizler de Valilik olarak bu konudan niyetli gruplara her türlü desteğe hazırız. Bu konuda dernek olarak da arkadaşlarımızla tekrar söylüyorum. Yeni kuruldular. Şu an gelişen büyüyen dernekler. Bu anlamda özellikle yeni imza atan memurlarımıza, ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza buradan duyurmuş olalım. Onlar da seve seve üye kabulüne de hazırlar. İnşallah onlarla beraber Muş'umuzun her bir noktasını karış karış gezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Vali Avni Çakırın Eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Vali Yardımcıları Tahir Yılmaz, Mustafa Batuhan Alpboğa, AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir ve Genç Adımlar Derneği üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Çakır, Korkut'un Güzelliklerini Doğaseverlerle Keşfetti - Son Dakika

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