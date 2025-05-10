Vali Hatipoğlu, 3 Bin Yıllık Palu Kalesi'nde Kazı Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Vali Hatipoğlu, 3 Bin Yıllık Palu Kalesi'nde Kazı Çalışmalarına Başladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tarihi Palu Kalesi için ilk kazmayı vurdu. 3 bin yıllık geçmişe sahip kale, bölgenin turizmine katkı sağlayacak projelerle işlenecek.

10.05.2025 20:48
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Vali Hatipoğlu, 3 bin yıllık tarihi Palu Kalesi için ilk kazmayı vurdu

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu 2025 yılı kazı çalışmaları çerçevesinde, 3 bin yıllık geçmişe sahip, tarihi Palu Kalesi için ilk kazmayı vurdu.

Kazı çalışmalarına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Üniversitesi Rektörü Kenan Peker, Palu Belediye Başkan Vekili Erkan Karabulut, kurum müdürleri ve Fırat Üniversitesi coğrafya bölümü Öğrencileri katılım sağladı. Vali Hatipoğlu, 3 bin yıllık tarihi kaleyi ziyaret edip, incelemelerde bulundu. İlgililerden restorasyon çalışması hakkında detaylı bilgiler alan Vali Hatipoğlu, yapılması gerekenler hakkında bilgi edindi. Tarihi mirasların korunmasına büyük önem verdiğini ifade eden Vali Hatipoğlu, Harput Kalesindeki kazı ve restorasyon çalışmalarından tarihi Palu Kalesinde kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kazı çalışmaları için ilk hamleyi yaptıklarını kaydeden Vali Hatipoğlu "Elazığ bölgesi, kadim medeniyetimizin hem bizim kendi tarihimizin hem de Anadolu'ya gelişimizden önceki pek çok tarihin harman olduğu yerlerden birisidir. Bu anlamda, Palu yerleşkesi yaklaşık olarak, 5 bin yıllık geçmişe sahip olan bir yer. Bu neden ile Palu Kalesi de milattan önce 850'li yıllara dayanan bir geçmişe sahip. Bu güzelliği öncelikle, kazanmak arzusundayız. Palu ve Elazığ'ın tamamının turizmine katkısı amacıyla, farklı etkinlikler gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Güneydoğu ekspresi de bu bölgeden geçecek, inşallah ilerleyen süreçlerde daha çok turizm destinasyonu haline gelecektir. Biz Elazığ, Harput Kalesi ve Salkaya köyünde yaptığımız kazılar ile kültürümüzü gün yüzüne çıkartmış bulunuyoruz. Bu tarzda yapmış olduğumuz çalışmaları sonuna kadar devamını sürdüreceğiz" dedi.

Vali Hatipoğlu, yaptığı incelemeler sonrasında, kazı çalışmasından sorumlu ekibe başarılar diledi.

Program sonunda gazeteci Erhan Bahçeci tarafından Vali Numan Hatipoğlu'na şehrin kültür ve turizmine yapmış olduğu katkıdan dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Hatipoğlu, 3 Bin Yıllık Palu Kalesi'nde Kazı Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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