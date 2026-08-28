30 Ağustos Zafer Bayramı 104. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Zafer'in bağımsızlık ve milli egemenlik ruhunun en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Vali Köşger, Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Köşger mesajında, "Aziz milletimizin hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor; imanın kudreti ile ordumuzun kahramanlığını tarihe nakşederek Anadolu'nun ebedi yurdumuz olduğunu bir kez daha tescilleyen bu şanlı günü, Cumhuriyetimize uzanan kutlu dirilişin en müstesna dönüm noktası olarak idrak ediyoruz. 30 Ağustos; tarihe gömülmek istenen bu necip milletin, emsalsiz bir zaferle maküs talihini yenerek istiklale giden yolda izzet ve hürriyet menziline ulaştığı; bayrağı, vatanı ve mukaddesatı uğruna canını feda etmekten çekinmediğini tüm dünyaya haykırdığı eşsiz bir varoluş destanıdır. 104 yıl önce, içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara rağmen eşsiz mücadele azmiyle dünya üzerinde mazlum olan tüm milletlere örnek bir başarı gösteren ecdadımız, bizlere kutlu bağımsızlık yürüyüşümüzü ilelebet sürdürebileceğimiz bir milli egemenlik ruhunu da miras bırakmıştır. Bugün de aynı ruhla, beka ve istiklalimize kasteden her türlü tehdide karşı, bizi tek millet, tek vatan kılan tüm mukaddes değerlerimiz etrafında kenetlenerek şanlı ay yıldızlı bayrağımızın göklerde ilelebet dalgalanmasını sürdüreceğiz. Tarihin çeşitli safhalarından aldığı güçle, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ve yakın geçmişte 15 Temmuz'da olduğu gibi aziz milletimiz, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyecektir. Unutulmamalıdır ki tarih sahnesinde hiçbir zaman esarete boyun eğmeyen yüce milletimizin bekasının en sağlam dayanağı; mukaddesatına bağlılığı, zalime karşı mazlumun yanında yer alan soylu duruşudur. Ecdadımızın emanet ettiği mukaddes vatanımızı muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak, Güçlü Türkiye için sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha müreffeh yarınlar için durmadan çalışmak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ülkemizi şahlandırmak asli vazifemizdir. Tarihinden aldığı sarsılmaz kudret ve sinesindeki iman ile geleceğe yürüyen asil milletimiz, Milli Mücadele ruhuyla kenetlendiği sürece aşamayacağı hiçbir badire, kazanamayacağı hiçbir zafer yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Savaşımızın ve 30 Ağustos Zaferi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bağımsızca yaşamamız için eğilmez bir iradeyle gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Milletimizin istiklal meşalesini yaktığı bu şanlı zaferin yıl dönümünde Kıymetli Denizlili Hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, sizleri en kalbi duygularımla, baki muhabbet ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.