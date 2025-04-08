Vali Köşger'den Filistin Sanatına Destek

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin ilk durağı olan kentte, 5 Nisan'da açılan sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergide, Filistinli sanatçıların resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eseri yer alıyor.

Sergiyi gezen Vali Köşger, Karagöz'den eserler hakkında bilgi aldı.

Karagöz de Köşger'e tablo hediye etti.

"Millet olarak desteğimiz Gazze'ye ve Filistin'e yönelik"

Köşger, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan katliamdan dolayı derin bir acı içerisinde olduklarını söyledi.

Gazze'deki acıların son bulmasını dileyen Köşger, "Ülke olarak Gazze'deki kanayan yaraların bir an önce kapanmasını arzu ediyoruz. O anlamda bütün millet olarak desteğimiz Gazze'ye ve Filistin'e yönelik." dedi.

Köşger, Filistinli sanatçıların bütün olumsuz şartlara rağmen sanatı sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sanatın herkese mesajını ulaştırma kabiliyeti olan bir dili var. O modeli kullanarak sanatçılarımız, Gazze'de yapılan soykırımı, duyulan çaresizliği, beklentileri, umudu yaşatmalarını en güzel şekilde ifade etmişler. 'Bütün olumsuzluklara rağmen hala yaşamaya devam ediyoruz ve her şeye rağmen yaşamaya devam edeceğiz' mesajı veren bir sergi olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Vali Köşger, daha sonra 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Parkı'nda kurulan etkinlik alanını gezdi, stant kuran esnaflar ile vatandaşlarla sohbet etti.