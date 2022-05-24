Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı

24.05.2022 17:22

Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı Gümüşhane'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları çerçevesinde Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek önlüklerini giyerek mutfağa girip "Hünkar Beğendi" yaptı.

Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları çerçevesinde Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek önlüklerini giyerek mutfağa girip "Hünkar Beğendi" yaptı. Vali ve eşinin yaptığı yemek Gümüşhane protokolü ve vatandaşlardan tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Özdenoğlu Konağında Turizm Lisesi Workshop etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi. Usta öğreticiler eşliğinde Hünkar Beğendi yapan Vali Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek'in yemeği protokol ve vatandaşlar tarafından tam not aldı.

"Amacımız Türk mutfağının değerlerini tanıtabilmek"

Etkinlik çerçevesinde Hünkar Beğendi yemeğini yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde bugün güzel bir yemek etkinliğine hep beraber katıldık. Değerli hocalarımızın katkıları ve yönlendirmeleriyle bir yemek yaptık. Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bütün ülkemizde Türk Mutfağı Haftası olarak bugün kutlanmakta. Burada amacımız dünya mutfaklarında önemli bir yere sahip Türk mutfağının farkındalığını oluşturmak, ülkemize ve insanlara Türk mutfağının değerlerini tanıtabilmek" dedi.

Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı
Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı
Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı
Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı

YORUMLAR
500
TÜRK MUTFAĞI HAFTASI'NDA BİTLİS YEMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI TÜRK MUTFAĞI HAFTASI'NDA BİTLİS YEMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı
Kaynak: İHA

Hünkar Beğendi, Emine Erdoğan, Gümüşhane, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement