Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi - Son Dakika
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Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi

18.03.2022 18:49

Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi Ağrı Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi

AĞRI - Ağrı Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen yemek programında şehit aileleri gazilerle bir araya geldi.

Programa Vali Varol'un yanı sıra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Varol, "Çanakkale Zaferi sıradan bir zafer değildir. Ecdadımızın canıyla, kanıyla ve imanıyla yazdığı bir destandır. Ecdadımız ortaya koyduğu mücadele ile sadece kendi tarihinde yeni bir sayfa açmamış, aynı zamanda dünya tarihinin de değişmesine vesile olmuştur. Milli birlik ve beraberliğimiz ile canımız da dahil olmak üzere sahip olduğumuz her şeyi feda etme noktasında gösterdiğimiz irade sayesinde bin yıllık mücadelemizde tüm zorlukları aşarak bugünlere gelebildik. Ecdadımızdan aldığımız güç ile bundan sonrasında da aynı irade ve duygularla karşılaştığımız her türlü zorluğu aşacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

Program yemeğin ardından edilen duayla sona erdi.

Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi
Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi
Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi

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Çanakkale Zaferi, 18 mart, Şehit, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi - Son Dakika


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