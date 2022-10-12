AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, tedavisi tamamlanan kızıl şahinleri doğaya saldı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, tedavisi tamamlanan kızıl şahinleri doğaya saldı

12.10.2022 17:04

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) yaralı olarak getirilen ve tedavileri tamamlanan iki kızıl şahini doğaya bıraktı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) yaralı olarak getirilen ve tedavileri tamamlanan iki kızıl şahini doğaya bıraktı.

Vali Yiğitbaşı, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ile Şuhut ilçesinde kurulu olan Anadolu Yaban Koyunu Üretme Merkezi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Keklik Üretme Merkezi'ni ziyaret etti.

Bölge Müdürü Şahin Çılgın, merkezi gezdirerek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yiğitbaşı ve Kaymakam Han, daha sonra endemik bir tür olan ve sadece Anadolu topraklarında yetişen Anadolu yaban koyunlarının doğal üretim alanını dürbün ile inceledi.

Yiğitbaşı, burada daha önce yaralı olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilen ve AKÜREM'de tedavileri tamamlanan kızıl şahinleri Kaymakam Han ile doğaya bıraktı.

Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının tedavilerinin tamamlandığını söyledi.

Merkezin sadece Afyonkarahisar'ın değil, Türkiye'nin ender bir üretim yeri olduğunu kaydeden Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Anadolu yaban koyunu burada üretiliyor. Buradan üretilen koyunlar değişik illerde doğaya bırakılıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin tek çil keklik üretiminin yapıldığı bir keklik üretme istasyonu. Bu anlamda özel bir yeri ve önemi var. Merkezde Anadolu Yaban Koyunları güvenlik kameraları ile 24 saat denetim altında tutuluyor. Bugün aynı zamanda daha önce yaralanmış ve tedavileri tamamlanan kızıl şahin kuşlarını doğaya tekrar bıraktık. Çok muhteşem bir andı. Biz yaban hayvanlarından biraz korkuyoruz, çekiniyoruz ama dokunsal teması yaşayınca yakınlık da hissettik. Kuşları da özgürlüklere kavuşturduk. Yolları açık, nesilleri bol olsun."

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Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, tedavisi tamamlanan kızıl şahinleri doğaya saldı - Son Dakika

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