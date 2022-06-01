Van'da gastronomi festivali start aldı - Son Dakika
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Van'da gastronomi festivali start aldı

01.06.2022 16:53

Van'da gastronomi festivali start aldı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1. Van Gastronomi Festivali' ulusal ve uluslararası aşçıların katılımıyla başladı.

Van'da gastronomi festivali start aldı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1. Van Gastronomi Festivali' ulusal ve uluslararası aşçıların katılımıyla başladı.

Atatürk Kültür Parkı önünde toplanan aşçılar ve öğrenciler, buradan Van Müzesi'ne kadar yürüdü. Van Müzesi önünde düzenlenen ve 70 aşçının katıldığı festivalde; Türk mutfağında Van yemeklerinin tanıtılması, yemek yapma yarışmaları ve söyleşiler düzenlenecek. Açıklamada bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van'ın tarihi ve turizmine katkı sağlamak amacıyla böyle bir festivalin düzenlendiğini belirterek, Van'ın geçmişiyle çok kıymetli bir şehir olduğunu ifade etti. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından da önemli aşçıların festivale katıldığını ifade eden Balcı, "Vanlılar misafir etmez ağırlarlar. Misafir etmek biraz mecburi gibi ama ağırlamak daha çok candan ve kalptendir. Dolayısıyla Vanlı hemşehrilerimiz de misafirlerimizi ağırlamak istiyorlar. Bu festivale katılanların güzel vakit geçireceğine inanıyorum. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik ise Van'da gastronomi festivalinin ilkini gerçekleştirdiklerini aktararak, "İnşallah 1-2 yıl içerisinde Van'ı gastronomi şehri olarak ilan etmiş olacağız. 6 ülke ve Türkiye'nin en ünlü aşçıları katıldı. Burada Van yemekleri üzerinde yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca 5 ülkenin mutfağı kurulacak. Burada Van'ın coğrafi işaretli yemekleri ön planda olacak ama bunun yanında diğer yemeklerin de coğrafi işaret alması için sunumlar yapılacak" dedi.

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Nurullah Kaplan da, "Türkiye'nin ünlü şeflerini kentte ağırladıklarını belirterek, "Burada Van yöresini anlatmak istiyoruz ve bunu da mutfaktan başlatıyoruz. Şu anda dünyada en popüler şey gastronomidir. Gastronomideki hedefimiz Van'ın yöresel yemeklerini gün yüzüne çıkarmaktır. Çünkü Van'ın yemek kültürü çok eskilere dayanıyor ve çok zengin. Şu an 12 coğrafi işaretli ürün alındı ama 22 tane ürünümüz de askıda bekliyor. Festivale ilgi çok iyi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından gelen aşçılar ise Van'a hayran kaldıklarını ve Van yemeklerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, herkesi festivale beklediklerini söylediler.

Van'da gastronomi festivali start aldı
Van'da gastronomi festivali start aldı
Van'da gastronomi festivali start aldı
Van'da gastronomi festivali start aldı
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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi Festivali, Gastronomi, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van'da gastronomi festivali start aldı - Son Dakika


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