Van'da 'Külhanbeyi' Oyunu Beğeni Topladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'da 'Külhanbeyi' Oyunu Beğeni Topladı

'Külhanbeyi' oyunu, Van Devlet Tiyatrosu'nda yoğun ilgi gördü; izleyicilerden tam not aldı.

23.12.2024 19:56
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Van'da 'Külhanbeyi' oyununa ilgi büyük

VAN - Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Külhanbeyi' oyunu yoğun ilgi gördü.

Ülkü Ayvaz'ın yazdığı ve Sibel Erdenek'in yönettiği Külhanbeyi oyunu Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Oyunda; Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Abdülhamid döneminde, getirilen ilk sigortacılık sisteminin bazı külhanbeyleri ve tulumbacılar tarafından nasıl kötüye kullanılarak haksız kazanç sağlandığı anlatılmaktadır. İstanbul'un işgalinden, Anadolu ihtilaline kadar; tulumbacıların hayat hikayeleri, Meşrutiyet'in ilanı ve kavuşulamamış aşkları konu alıyor. Oyun sonunda konuşan tiyatro severler, gerek oyunun gerekse oyuncuların performansını çok beğendiklerini belirterek, böyle bir oyunu Van'da sahneleyen Van Devlet Tiyatrosu yetkililerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'da 'Külhanbeyi' Oyunu Beğeni Topladı - Son Dakika

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