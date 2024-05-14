Van'ın peribacaları hayran bırakıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'ın peribacaları hayran bırakıyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan ve Vanadokya olarak bilinen peribacaları, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Cilo Doğa Severler Spor Kulübü üyeleri, bölgenin yüksek kesimlerinde doğa yürüyüşü yaparak volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peribacalarını ziyaret etti. Kulüp başkanı, Van'daki bu güzelliklerin yeteri kadar değer görmediğini ve tanıtılmadığını düşündüğünü belirtti.

14.05.2024 22:45
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Van'ın peribacaları hayran bırakıyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan ve Vanadokya olarak bilinen peribacaları, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Hakkari ve çevre illeri her hafta gezerek tanıtan Cilo Doğa Severler Spor Kulübü üyeleri, bu hafta ilk olarak Hakkari ve Başkale arasında bulunan travertenleri gezdikten sonra bölgenin yüksek kesimlerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 30 kişilik grupla doğa yürüyüşü yapan Cilo Doğa Severler Spor Kulübü üyeleri, daha sonra Van'ın Başkale ilçesinde volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peribacalarını ziyaret ettiler.

Yöre halkı tarafından "Vanadokya" olarak adlandırılan bölgeyi gezdiklerini ifade eden Cilo Doğa Severler Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun, "Kulübümüzün bu haftaki rotası, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan peribacaları ile travertenler oldu. 30 kişilik bir doğasever grubuyla bu güzellikleri gezilip yerinde gördük. Van'daki bu güzelliklerin yeteri kadar değer görmediğini ve tanıtılmadığını düşünüyorum. Bizde hem gezdik hem de tanıttık diyebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

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