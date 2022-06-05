Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması - Son Dakika
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Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması

05.06.2022 13:40

Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması Van'da, '5 Haziran Dünya Kahvaltı Günü' Van Kalesi önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması

VAN - Van'da, '5 Haziran Dünya Kahvaltı Günü' Van Kalesi önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) işbirliği çerçevesinde organize edilen etkinlikte, 750 kişiye kahvaltı dağıtıldı. Tarihi Van Kalesi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van'ın doğası, tarihi, kültürü, çalışkan ve soylu insanlarıyla Türkiye'nin incisi olduğunu söyledi. Van'ın büyük bir potansiyel ve zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Balcı, "Van kahvaltısı, bu zenginliğin bir yansımasıdır. Kahvaltı insan aklının, emeğinin, yaşamı tasavvur edişinin ve algılayışının bir yansımasıdır. Kahvaltı kültürel bir ürün olduğu için çok önemsiyorum. Kahvaltı aynı zamanda Vanlı hemşerilerimizin yüksek kültürünün bir sonucudur. Kahvaltıda alın teri, emek, yüzlerce yıllık birikim, tabiattan elde edilen ürünler vardır. Van kahvaltısının kültürel bir miras olarak görüyorum. Bizler de kentin imarına, ihyasına, inşasına hemşerilerimizin her alanda ilerlemesine, huzur, refahlarına yorulmadan, canla başla katkı sağlayacağız. Allah'ın izniyle hep beraber, el ele vererek, büyük bir uzlaşma, iş birliği, içerisinde birbirimizi severek, kaynaşarak eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan spora bir çok alanda yaşama değer kazandıracağız" dedi

Van TSO Başkanı Necdet Takva, ise 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin en kalabalık katılımlı kahvaltı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmesi üzerine 2020'den itibaren haziran ayının ilk pazarının 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak kutlanmaya başlandığının altını çizerek, "Bugün tarihi bir gün. Rekor denemesinin üzerine yeni bir hikaye yazma çabası içerisindeyiz. Dünyaya mal olmuş şehrimizin önemli markalarından biri olan Van kahvaltısını sahada kutlanmasına vesile olan bir çalışmanın tarafı durumuna geldik. Bugün sahada halkımızın katılımıyla bir başka aşamaya taşındı. 2020-2021 yılı içerisinde sosyal medya üzerinden hepinizin samimi, içten destekleriyle başlattığımız dünya kahvaltı günü, yılın 365 gününden bir tanesinin şehrimize armağan edilmesine vesile oldu. Bu gerçekten heyecan verici. Önemli bir marka çalışması oldu. Bugün de sahada, halkımızın katılımıyla, halkımızın sahiplenmesiyle bir başka aşamaya taşındı. Ben bu anlamda Dünya Kahvaltı Gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise Van kahvaltısının önemli olduğunu belirterek, herkesi Van'a ve Van kahvaltısına davet ettiler.

Etkinlik sponsor firmalara plaket takdimi ile sona erdi.

Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması
Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması
Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması
Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması

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Kaynak: İHA

Van Kalesi, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması - Son Dakika

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