Varank: "Bursa bıçakçılığını dünya markası yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varank: "Bursa bıçakçılığını dünya markası yapacağız"

Varank: "Bursa bıçakçılığını dünya markası yapacağız"
03.05.2026 11:14  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde yaptığı açıklamada Bursa bıçakçılığının dünya markası haline getirilmesi için çalışmaların süreceğini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde yaptığı açıklamada Bursa bıçakçılığının dünya markası haline getirilmesi için çalışmaların süreceğini söyledi. Stantları tek tek gezerek bıçak ustalarıyla sohbet eden Varank, ürünleri inceledi ve bazı bıçakları satın aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen festival bugün sona eriyor. Üç gün süren organizasyon, sergi, yarışma ve fuar etkinlikleriyle yoğun ilgi gördü.

Festival alanını ziyaret eden Varank, stantları tek tek gezerek bıçak ustalarıyla sohbet etti, ürünleri inceledi ve bazı bıçakları satın aldı. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'nın köklü el sanatlarından biri olan bıçakçılığın hakettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayan Varank, "Bursa'mızın dünyaya nam salmış bıçakçılık geleneğini daha güçlü şekilde tanıtmak istiyoruz. Bu festival, hem ustalarımızın emeğini görünür kılıyor hem de sektörün gelişimine katkı sağlıyor" dedi.

Festivalin kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Varank, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının yer aldığı festivalde ustalar hünerlerini sergilerken, kurulan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bursa bıçakçılığının uluslararası tanıtımına katkı sağlayan festival, bugün gerçekleştirilen programların ardından sona erecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Varank: 'Bursa bıçakçılığını dünya markası yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:28
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 12:03:32. #7.13#
SON DAKİKA: Varank: "Bursa bıçakçılığını dünya markası yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.