Vatandaşlar talep etti belediye yaptı... Gürsu'ya taziye evi açıldı - Son Dakika

Vatandaşlar talep etti belediye yaptı... Gürsu'ya taziye evi açıldı

BURSA Bursa Gürsu Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçeye bir taziye evi daha kazandırdı.

Gürsu Belediyesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Yenidoğan mahallesinde talep edilen taziye evini yaparak açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun katılımıyla taziye evinin çalışı gerçekleşti. Yenidoğan Kapalı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri'nin içine yapılan taziye evi her zaman açık olacak.

Taziye evinin açılışında konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Doğun ve Güneydoğu kökenli kardeşlerimizin yaşadığı bu bölgede bizlerden bir taziye evi talebi vardı. Bizde istedik ki en acılı gününde bizlerde yanında olalım onların acılarını paylaşarak daha da azalmasına sebep olalım istedik. Burada taziye evinden ayrı kalan zamanlarda insanların derdini paylaşabileceği bir alan oluşturduk. Ölüm hak bunu hepimiz biliyoruz. Kalanda acılar çekiyor burada bu acıları hep beraber paylaşacağız" dedi.