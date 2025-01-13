Kültür Sanat

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı.

Ülkenin güneybatısındaki Vevçani Belediyesinde düzenlenen ve 14 asır geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı'nda köy sakinleri ilginç maske ve kostümlerle yürüdü.

Karnavala katılanların kullandığı maske ve kostümler, Kuzey Makedonya, bölge ve dünyada 2024'te meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıttı.

Karnavalın ana maskelerini taşıyan "damat" ve "gelin", köydeki evleri ziyaret ederek bağış topladı.

Her yıl 13-14 Ocak'ta düzenlenen karnaval yarın sona erecek.

Vevçani, karnavalı ile "Dünya Karnaval Kentleri Birliği"ne üye bir belediye olarak biliniyor.