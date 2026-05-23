Vezirköprü'de Münazara Yarışması Düzenlendi
Vezirköprü'de Münazara Yarışması Düzenlendi

23.05.2026 16:07
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen münazara programında Vezirköprü Fen Lisesi birinci oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Liseler Arası Parlamenter Münazara Programı"nda öğrenciler hitabet ve fikirleriyle yarıştı.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, Vezirköprü Gençlik Merkezi ve Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda yapıldı. Münazara programına ilçedeki 9 farklı liseden toplam 16 takım katıldı.

Öğrencilerin düşüncelerini savunma, analiz yapma ve etkili konuşma becerilerini ortaya koyduğu yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda Vezirköprü Fen Lisesi öğrencileri İlayda Fatma Coşar ve Ayşe Mehlika Yıldız'dan oluşan takım ilçe birincisi oldu.

Yarışmada Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri Nehir Pahal ile Musab Halitoğlu ikinci olurken, Vezirköprü Fen Lisesi'nin ikinci takımı olan Elemnur Tekbaş ve Berra Naz Akyol üçüncülüğü elde etti. Dördüncülük ise Vezirköprü Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Erdoğan ve Berat Ramis Teber'in oldu.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ve okul müdürleri tarafından verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Samsun, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

