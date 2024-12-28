Villa de Leyva: Kolombiya'nın Tarihi ve Turistik Cenneti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Villa de Leyva: Kolombiya'nın Tarihi ve Turistik Cenneti

UNESCO'nun geçici listesinde yer alan Villa de Leyva, tarihi güzellikleri ve kültürüyle turistleri cezbediyor.

28.12.2024 12:50
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Kolombiya'nın "Ulusal Miras Kasabası" kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası geçici listesinde yer alan turistik koloni kasabası "Villa de Leyva" her gün yerli ve yabancı yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Başkent Bogota'ya 165 kilometre uzaklıkta yer alan Villa de Leyva, renkli kolonyal evleri, mistik tarihi, çikolata müzesi ve Muisca kültürüyle tanınıyor.

Beyaz badanalı duvarlar, ahşap kapı ve pencerelerle sade tasarlanmış evlerin bulunduğu kasaba, Kolombiya'nın kolonyal mimari mirasının en dikkati çekici örneklerinden biri kabul ediliyor.

Tam adı "La Villa de Santa Maria de Leyva" olan kasaba, 12 Haziran 1572'de İspanyol devlet adamı ve Yeni Granada Krallığı'nın ilk kraliyet valisi Andres Diaz Venero de Leyva tarafından kuruldu.

Kasabanın kuruluş amacı, sömürge savaşlarından sonra İspanyol askerleri için bir yerleşim alanı oluşturmaktı.

İspanyollar, kasabanın buğday yetiştirme potansiyelini değerlendirerek bölgeyi gıda deposuna dönüştürdü ve buradan diğer kolonilere erzak gönderdi.

Güney Amerika'nın en büyük meydanlarından birine sahip olan Villa de Leyva, yıl boyunca pek çok festival ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Tarih öncesi izler ve Muisca kültürü

Villa de Leyva'yı ziyaret edenler, 115 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Ichthyosaurus, Pilosaurus ve Kronosaurus gibi tarih öncesi sürüngenlerin fosilleşmiş kalıntılarının sergilendiği müzeleri mutlaka ziyaret ediyor.

Araştırmacılara göre, bölgedeki insan varlığı 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Kasabada bulunan Zaquencipa Gözlemevi, Sachica ve Iguanque piktografları, İspanyol öncesi çanak çömlek ve heykel parçaları gibi arkeolojik buluntular, Muisca kültürünün zengin mirasını yansıtıyor.

Villa de Leyva, güzelliği ve Kolombiya tarihine katkısı nedeniyle 17 Aralık 1954'te ulusal anıt olarak kabul edildi.

Kolonyal dönemin önemli mekanları

Sömürge dönemine ait dini yapılar arasında Candelaria Manastırı ve Santo Ecce Homo Manastırı öne çıkıyor.

Kolombiya'nın bağımsızlık savaşında önemli rol oynayan Antonio Ricaurte'nin anısının yaşatıldığı müze ev "Casa de Don Antonio Narino", turistlerin sıkça ziyaret ettiği sembolik mekanlar arasında yer alıyor.

"Çeşitli kırsal manzaraları ziyaretçileri büyülüyor"

Villa de Leyva Turist Bürosu Rehberi Jessica Calderon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasabanın eşsiz gastronomisi, macera sporları, ekolojik yürüyüşleri ve tarihi kültürüyle sıra dışı bir yer olduğunu belirtti.

Calderron, "Kasaba, orijinalliğini hiç kaybetmedi. Villa de Leyva'yı ziyaret edenler şimdiki zaman ile geçmiş zaman arasında bir duygu çatışması yaşıyor. Zaman durmuş gibi hissediyorsunuz. Ayrıca kasabanın görkemli meydanı, kolonyal mimarisi ve çeşitli kırsal manzaraları ziyaretçileri büyülüyor." ifadelerini kullandı.

La Casa Terracota ve Iguanque Lagünü

Kolombiya'da dönemin en çarpıcı mimari yeniliklerinden olan La Casa Terracota (pişmiş toprak ev), tamamen çamur ve seramikten inşa edilmiş yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğaya saygı ve mimari sanatın birleşimini yansıtan bu yapı, ekolojik mimarının sembolü kabul ediliyor.

Bir diğer önemli mekan olan Iguanque Lagünü, Kolombiya'nın yerli halklarından Muisca'ların kültürü için kutsal bir alan olarak görülüyor.

Muisca mitolojisinde yaşamın ve doğurganlığın sembolü olan göl, antik dönemlerde ritüel ve törenlerin düzenlendiği bir mekan olarak kullanılıyor.

Bugün ise Kolombiya'nın yerli halklarının kültürel kimliğini yansıtan bir simge olarak önemini koruyor.

Çikolata Müzesi (Museo del Chocolate)

Kasabadaki Çikolata Müzesi, Kolombiya'nın çikolata kültürüne ışık tutuyor.

Çikolatanın tarihsel ve kültürel öneminin ele alındığı müzede, ziyaretçilere bu lezzetli ürünün antik çağlardan günümüze uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Çikolata ve kakao ürünlerinin tadımı ve alışveriş imkanının sunulduğu müze, oldukça ilgi çekiyor.

Kaynak: AA

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