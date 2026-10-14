Vox Humanis, Gazzeli çocuklar için bestelediği eseri Şanlıurfa\'da seslendirdi

Vox Humanis grubu Gazzeli çocuklar için bestelediği "Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız" adlı eserini, Şanlıurfa'da seslendirdi. Programa 30 ülkeden katılan temsilciler, grubu uzun süre alkışladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı devam ediyor. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'dan yaklaşık 30 ülkenin temsilcilerini Şanlıurfa'da bir araya getiren UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, kentin binlerce yıllık müzik kültürünü dünyayla buluşturmayı sürdürüyor. "Müziğin Köklerinin İzinde: Tarihin Sıfır Noktasından Modern Dünyaya" temasıyla düzenlenen toplantı kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, müzik performansları ve konserler gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin adreslerinden biri olan Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde (Reji Kilisesi) düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Koordinatörü Jacob Wagner ile UNESCO Müzik Şehirlerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen World Choir Games 2026 yarışmasında 40'tan fazla ülkenin 160'ı aşkın korosu arasından kendi kategorisinde dünya birincisi olan Vox Humanis Çok Sesli Korosu da sahne aldı.

"Her çocuğun yaşamaya hakkı var"

Sahnede konuşan Vox Humanis Şefi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Altun, Gazzeli çocuklar için bestelediği eserle ilgili, "Her çocuğun yaşamaya hakkı var. Coğrafya, din, dil, ırk fark etmeksizin her çocuğun yaşamaya hakkı var. Bir çocuğun kalbini kırmak ya da onurunu incitmek kadar daha tehlikeli bir şey olamaz. Bu eseri Gazzeli çocuklara armağan ediyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından 'Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız' adlı eseri seslendiren ekibi, 30 farklı ülkeden katılan temsilciler uzun süre alkışladı. Şef Altun, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Vox Humanis Şefi Altun, "Eser bizim için oldukça anlamlıydı çünkü Gazzeli çocuklara ithafen düzenlemesini yaptığım bir eserdi. 'Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız' adlı eserde çok eski bir Arap şiirini referans aldık. Bununla beraber bu acıyı insan olarak nasıl ifade edebiliriz diye düşündüğümüz için eser bu şekilde ortaya çıktı. Bizim için çok anlamlı bir eser çünkü dediğimiz gibi Vox Humanis insanın sesi demektir. ve bizim topraklarımızın en büyük özelliği insan olmaktır. Yüzyıllarca her şeyden öte beraber yaşamış farklı farklı dil, din, ırk ayrımı yapmadan beraber yaşamışız. Böyle bir toplumun kültürel bakiyesine sahibiz. En büyük özelliğimiz her ne olursa olsun zulme bir ses olabilmektir. Bu benim kültürümün en büyük özelliğidir. Bu eserimiz ile bu yaşanan drama küçük bir ses olmak istedik. Hem de o acıyı insanlara unutturmamak adına her yerde söyleyeceğimiz ve her yerde söylemekten imtina etmeyeceğimiz bir eser olacaktır. Önemli olan unutmamak. Biz de bu eserimiz ile unutturmamaya çalışacağız" dedi.

Harran Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Demet Demir ise "Şu anda Gazze'de yaşanan olay hepimizi çok etkiliyor. Bunun müzikle güzel bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Eğitim hakkı elinden alınan çocuklar için şefimiz bu eseri besteledi. Bu yüzden mutluyuz, umarız yaşanan olaylar artık son bulur ve çocuklar mutlu olur" diye konuştu.