Yabani Keçiler Çağlayancerit\'te Görüntülendi

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, yabani keçiler görüntülendi.

Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren ve koruma altında olan yabani keçiler, Çağlayancerit- Gölbaşı kara yolunun kenarına kadar indi.

Sürü halinde yavrularıyla gezinen yabani keçiler, bir süre otlandıktan sonra gözden kayboldu.