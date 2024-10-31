Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, yabani keçiler görüntülendi.
Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren ve koruma altında olan yabani keçiler, Çağlayancerit- Gölbaşı kara yolunun kenarına kadar indi.
Sürü halinde yavrularıyla gezinen yabani keçiler, bir süre otlandıktan sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Yabani Keçiler Çağlayancerit'te Görüntülendi - Son Dakika
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