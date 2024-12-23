Yadigar Kahvesi: 60+ Bireyler İçin Sosyal Merkez

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Fatih Belediyesinin 60 yaş üstü bireylerin sosyal yaşama aktif bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yadigar Kahvesi, ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sadece "Suriçi Fatih" üyelik kartı bulunan bireylerin yararlanabildiği mekan, haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Katılımcılara ücretsiz çay, kahve ve çorba ikram edilen mekanda, sıcak ve samimi bir ortam sunulurken çeşitli etkinliklerle sosyal hayatın zenginleşmesi amaçlanıyor.

Kitap okuma saatlerinden müzik dinletilerine, masa oyunlarından kültürel gezilere kadar geniş bir yelpazede düzenlenen aktivitelerle, bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı destekleniyor.

Ayrıca, psikolojik destek atölyeleri ve sağlık seminerleri gibi etkinliklerle, katılımcıların ruhsal ve bedensel sağlıklarına katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Yadigar Kahvesi, büyüklerimiz için yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir köprü görevi görüyor. Burada büyüklerimiz hem hoş vakit geçiriyor hem de sosyal hayata aktif bir şekilde katılım sağlıyorlar. Bu projeyle onların yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve değerlerini yüceltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, Yadigar Kahvesinin, yaşlı bireylerin sadece fiziksel ihtiyaçlarına değil, ruhsal ve sosyal gereksinimlerine de cevap verdiğini kaydederek, "Fatih Belediyesi olarak, onların mutluluğunu ve huzurunu sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Bu tür projelerle onların hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.