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Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu - Son Dakika

Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu

13.01.2022 09:30

Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu Sergide Beyatlı'nın ve birçok şairin ilk kez görülebilecek orijinal fotoğrafları da yer aldı Usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın 1943 yılında bir otelde antetli kağıda not aldığı 'Allah Baki' şiiri ilk...

Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu

Sergide Beyatlı'nın ve birçok şairin ilk kez görülebilecek orijinal fotoğrafları da yer aldı

İSTANBUL - Usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın 1943 yılında bir otelde antetli kağıda not aldığı 'Allah Baki' şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu. Bugüne kadar varlığından kimsenin haberdar olmadığı şiiri ise yakın arkadaşı olan o zamanın Londra Büyükelçisi Dürrü Mazhar Payzın'a yazdığı tahmin ediliyor.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın yaklaşık 80 yıl önce kaleme aldığı 'Allah Baki' isimli bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıktı. 74 yaşında hayata gözlerini yuman şairin, hayatının son 19 yılını geçirdiği bir otelde kaleme aldığı şiirin Osmanlıcası ve Türkçesi Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan 'Son Fasılda Bir Ömür' sergisinde edebiyatseverler ile buluşuyor. Ayrıca İstanbul şairinin ve diğer birçok şairin ilk kez görülebilecek orijinal fotoğrafları ve belgeleri de sergide yer alıyor. Öte yandan bugüne kadar varlığından kimsenin haberdar olmadığı şiiri ise yakın arkadaşı olan o zamanın Londra Büyükelçisi Dürrü Mazhar Payzın'a yazdığı tahmin ediliyor.

"Sağlığında bir kitap yayınlamamış Yahya Kemal Beyatlı"

Sergiden bahseden Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç: "Türk edebiyatında bir dönemin en önemli ve ufuk açmış şairlerden birisidir Yahya Kemal. Biz onunla ilgili bir fotoğraf sergisi açma kararı aldık. Bu sergide Yahya Kemal'in yaşam ve edebiyat serüvenini görmemiz mümkün, ona tanık oluyoruz. Elbette ki sağlığında bir kitap yayınlamamış Yahya Kemal Beyatlı, ölümünden sonra onunla ilgili kitaplar yayınlanmış ya da onun şiirleri yayınlanmış. Ama bu sergide biz ilklere de yer verdik. Daha önce gün yüzüne çıkmamış, bilinmeyen Yahya Kemal'in fotoğrafları ve bir şiiri ile karşılaşmanız mümkün bu sergide. Örneğin bu şiirlerden birisi Allah Baki şiiri ve okurlar edebiyat severler bu şiiri ilk kez bu sergide görecekler, okuyacaklar. Yahya Kemal İstanbul'da Park Otel'de hayatının son 19 yılını geçirmiş ve o otelin antetli kağıdına not aldığı Osmanlıca ve onun günümüz Türkçesini ile yazdığı şiiri okurlar ilk kez bu sergi de görmüş olacaklar" dedi.

"İlk kez bu sergiyi gezecek olanların göreceği fotoğraflar var"

Sergide olan diğer fotoğrafları anlatan Özkılınç:

"Bir edebiyat toplantısında Ziya Gökalp'in olduğu Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun olduğu ve daha birçok edebiyatçının olduğu bir toplantının fotoğrafları da ilk kez burada yayınlanıyor. Bu fotoğrafların dışında bir de albümler var. Diğer başka fotoğraf albümleri de var, ilk kez bu sergiyi gezecek olanların göreceği. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ahmet Haşim'in ilk kez yine burada görülecek fotoğrafları var. Ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'ın gençlik fotoğrafları ilk kez yayınlanıyor, onları da bu sergide görmeniz mümkün. Çünkü biliyorsunuz hepiniz Nazım Hikmet ilk şiir eğitimini Yahya Kemal üstattan alıyor" diye konuştu.

Allah Baki

Bütün Parlak hayatında erişmiş

Vatanının bir hayırlı oğluydu

Devletinin hizmetinde yıllarca

Fikri halisti, kalbi hareliydi

Genç yaşta annesiyle eşini

Kattı bir an bile bitmeyen yasına

Fani dünyadan erken ayrıldı

Kavuştu bütün parlaklığıyla zannımca

8.10.1943

Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu
Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu
Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu

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Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul, Londra, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu - Son Dakika
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