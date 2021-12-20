"Yalan Makinası" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Nevşehir'de "Yalan Makinası" adlı oyunu sahneledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus yazar Vassiliy Sigarev'in yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini üstlendiği ve Murat Ozan'ın yönettiği oyun, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Sakladıkları parayı bulmak için eve hipnozcu çağıran bir çiftin komik hikayesinin anlatıldığı oyunda karakterleri, Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak canlandırdı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, oyunun sonunda oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.