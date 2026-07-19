Yalçın Gökçebağ'ın "Ömrüm Sanatım" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Yalçın Gökçebağ'ın "Ömrüm Sanatım" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu

Yalçın Gökçebağ\'ın "Ömrüm Sanatım" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu
19.07.2026 17:46  Güncelleme: 17:47
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Bodrum'da düzenlenen Yalçın Gökçebağ'ın 'Ömrüm Sanatım' retrospektif sergisi, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde 18 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türk resim sanatının usta isimlerinden Yalçın Gökçebağ'ın "Ömrüm Sanatım" adlı retrospektif seçki sergisi, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin yoğun katılımıyla açıldı. Sanatçının yaklaşık 60 yıllık üretim serüvenini yansıtan eserlerden oluşan sergi, 18 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen serginin açılışında sanatçı Yalçın Gökçebağ ile serginin küratörü ve sanat yazarı İbrahim Karaoğlu, davetlilerle bir araya geldi. Açılışın ardından sanatseverler, sanatçının farklı dönemlerine ait eserlerden oluşan retrospektif seçkiyi ilgiyle gezip eserler hakkında bilgi aldı.1944 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğan Yalçın Gökçebağ, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kişisel ve karma sergiye imza attı. Türk resim sanatının önemli temsilcileri arasında gösterilen sanatçı, eserleriyle birçok özel ve kamu koleksiyonunda yer alıyor. Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açılan "Ömrüm Sanatım" adlı retrospektif seçki sergisi, 31 Ağustos tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yalçın Gökçebağ'ın 'Ömrüm Sanatım' adlı sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

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