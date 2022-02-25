Yalova'da "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Yalova'da "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı

25.02.2022 10:00
Yalova'da "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı

İranlı sanatçı Şeyda Ghanbari'nin "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı.

İranlı sanatçı Şeyda Ghanbari'nin "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı.

Engelsiz Kafe'de, "kadına şiddet" temalı serginin açılışına Şeyda Ghanbari, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Sanatçıları Derneği Başkanı Ayşegül Arat, Yalova El Sanatları Kültür Derneği Başkanı Sunay Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin temsilcileri katıldı.

Serginin açılışında, şiddet mağduru kadınların prangalarından kurtulmalarını temsil eden "tel örgü" kesildi.

Eserlerinde kendi fotoğraflarını kullanan Ghanbari, şiddet mağduru kadınların iç dünyasını siyah ve kırmızı renkleriyle tablolarına aktardı.

Sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

YORUMLAR
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Mustafa Kandemir, Mehmet Bahattin, Kent Konseyi, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da 'Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı - Son Dakika
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