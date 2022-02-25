Yalova'da "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı - Son Dakika

İranlı sanatçı Şeyda Ghanbari'nin "Barış Kadınları Enstelasyon Sergisi" açıldı.
Engelsiz Kafe'de, "kadına şiddet" temalı serginin açılışına Şeyda Ghanbari, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Sanatçıları Derneği Başkanı Ayşegül Arat, Yalova El Sanatları Kültür Derneği Başkanı Sunay Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin temsilcileri katıldı.
Serginin açılışında, şiddet mağduru kadınların prangalarından kurtulmalarını temsil eden "tel örgü" kesildi.
Eserlerinde kendi fotoğraflarını kullanan Ghanbari, şiddet mağduru kadınların iç dünyasını siyah ve kırmızı renkleriyle tablolarına aktardı.
Sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.
Kaynak: AA
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