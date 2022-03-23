Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi - Son Dakika
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Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi

23.03.2022 12:15
Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "orman toygarı" olarak bilinen "lullula arborea" ile kuş türü sayısı 240'a çıktı.

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "orman toygarı" olarak bilinen "lullula arborea" ile kuş türü sayısı 240'a çıktı.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kuş Oteli" olarak anılan Hersek Lagünü'nde yapılan son kuş sayımında "orman toygarı" türü tespit edildi.

Böylece Türkiye'nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünü olan Altınova Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 239'dan 240'a yükseldi.

Kış göçmeni kuşların yavaş yavaş göç etmeye hazırlandığı bu günlerde Hersek Lagünü yaz göçmeni kuşları ağırlamaya hazırlanırken zaman zaman hava şartlarına bağlı olarak farklı ötücülere de ev sahipliği yapıyor.

"Çok değerli bir sulak alan"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin ilk ve tek doğa eğitim merkezi ve engelliye uyumlu kuş gözlem kulesi ile lagünün ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Oral, "Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Alan, kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir"

Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ise su kuşları, ötücüler ve diğer kuşlar olmak üzere toplamda 40'a yakın kuş türünün Hersek Lagünü'nde ürediğini aktardı.

Alana "Önemli kuş alanı" (ÖKA) statüsünü kazandıran karagagalı sumru başta olmak üzere, uzunbacak, poyrazkuşu, yeşilbaş ördek gibi kuşların alanda üremesinin önemine değinen Bülbül, şu bilgileri verdi:

"Yaz ördeği çıkrıkçın ve alanda üreyen kuşlardan poyrazkuşunun alana bu yıl oldukça yüksek sayıda gelmesi bizleri sevindirdi. Hersek Lagünü'nde üreyen diğer kuş türlerinin de bu günlerde alanda yer almasını beklemekteyiz. Altınova Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla gönüllü doğaseverlerin katkılarıyla Hersek Lagünü kuşların rahat ettiği yer olarak anılmaya devam edecektir. Lagün, yerleşik kuşların olduğu kadar göçmen kuşların da beslenme, barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermekte. Düzenli yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan, yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir. Son yapılan gözlemlerle Hersek Lagünü'ndeki kuş türü sayısı 240'a çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içinde gözlenen kuş türünün yarısına yakındır."

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi
Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi

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Metin Oral, Türkiye, Yalova, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi - Son Dakika
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