Yapay Zeka ile Türk Kahramanları Çizgi Film Serisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yapay Zeka ile Türk Kahramanları Çizgi Film Serisi

Mersin'de yapay zeka ile üretilen 'Bilge ve Kürşat' adlı çizgi film, Türk kahramanlarını tanıtıyor.

21.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnelerinin tamamı yapay zeka programlarında üretilen çizgi film serisi "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları", çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

Kentte faaliyet gösteren bir film şirketinin, yapay zeka uygulamalarının desteğiyle oluşturduğu çizgi filmin hazırlık süreci devam ediyor.

Oyuncu kadrosu, senaryo ve kurgusu sanal ortamda hazırlanan çizgi film serisinde Türk tarihine damga vurmuş isimler yer alıyor.

Ses modelleme, efekt ve video üretim süreci de yapay zeka desteğiyle üretilen filmde, Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ile çeşitli bilim insanları ve sanatçılar da tasvir ediliyor.

İlk fragmanı da paylaşılan ve 10 bölümden oluşan "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları" adlı çizgi film, hazırlıkların tamamlanmasının ardından çeşitli platformlarda yerini alacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Kültür, Sinema, mersin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yapay Zeka ile Türk Kahramanları Çizgi Film Serisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:53 Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Türk Kahramanları Çizgi Film Serisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.