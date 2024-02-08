Yargı dizisinin \'Köksüz Nilüfer\' sahnesi sosyal medyada rekor kırdı

Yargı'nın son bölümünde yer verilen 'Köksüz Nilüfer' sahnesi,sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı dizide, Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) ile Pınar Deniz (Ceylin) arasında iç hesaplaşmayı da içinde barındıran duygusal diyaloglar gündem oldu. Ceylin'in, Ilgaz'a söylediği, "Hayatımda ilk defa içimdeki köksüz nilüferi ben sana demirledim" sözleri ve çocukluğu da dahil olmak üzere hayatı ile ilgili iç hesaplaşması sosyal medyada çok konuşuldu.
Uluslararası ödüllü Yargı'nın 81'inci bölümü hem diziye yeni giren karakterleri hem de ağlatan sahneleriyle sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz'in ilk kez rol aldığı Yargı'da; Ilgaz ve Ceylin arasında yaşanan yüzleşme, izleyenlere soğuk duş etkisi yaptı. Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan dizide Ceylin'in, "Hayatımda ilk defa içimdeki köksüz nilüferi ben sana demirledim" repliği, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi sosyal medyada en çok paylaşım yapılan ve iletilen videolar arasına girdi.
Yargı'nın 81'inci bölümünün final sahnesi geceye damga vurdu. Ilgaz, Ceylin'e Fırat'ın eski sevgilisi olduğunu neden söylemediğini sordu ve Ceylin'i bunu bilerek yaptığı konusunda suçladı. Yekta ile odadan çıkan Ceylin, duydukları karşısında şoke oldu ve açıklama yapma gereği hissetti. Ilgaz'la tanıştıktan sonra tüm hayatının değiştiğini; yaşam motivasyonunun Ilgaz'a duyduğu sevgi ve inanç olduğunu söyleyen Ceylin'in yaptığı konuşma izleyenlerin yüreğine dokundu.
"İLK DEFA İÇİMDEKİ KÖKSÜZ NİLÜFERİ BEN SANA DEMİRLEDİM"
Ceylin'in çok konuşulan sahnedeki sözleri şöyle devam etti:
"Seninle tanıştıktan sonra altüst oldum. Kendimi, hayatımı, bütün dürüstlüğümü sorgulamaya çalıştım. Ben senin için değişmeye çalıştım Ilgaz. Ve bütün motivasyonum sana olan sevgim ve inancımdı. Hayatımda ilk defa içimdeki köksüz nilüferi ben sana demirledim. Sen şimdi karşıma geçmiş bütün suçlayıcı bakışlarınla bana kendimin ne kadar yalnız olduğunu hissettirdin. Kimseye güvenemeyeceğimi, güvenilmez olduğumu… Aslında kimsenin hiçbir şeyi olamayacağımı hissediyorum. Teşekkür ederim sevgilim..."
Ceylin'in, Ilgaz'a söylediği, "Hayatımda ilk defa içimdeki köksüz nilüferi ben sana demirledim" sözleri ve çocukluğu da dahil olmak üzere hayatı ile ilgili iç hesaplaşması sosyal medyada çok konuşuldu.
"HERKESİN, HER ŞEYİN HATTA AŞKIN BİLE BİR SINIRI VAR"
Yargı'nın pazar günü yayınlanacak yeni bölümünden de tanıtım filmi yayınlandı. Ceylin'in Ilgaz'a söylediği 'Herkesin, her şeyin hatta aşkın bile bir sınırı var' cümlesi ikili arasında olacaklar konusunda merak uyandırırdı. Yekta'nın Ceylin'e sarf ettiği sözler ile Fırat'ın sorduğu soru ise Ceylin'in iç dünyasına ve hislerine dair kafaları karıştırdı. Dizinin 82'nci bölümüne ait tanıtım filminde ise 'Köksüz Nilüfer' sahnesinin devam edeceğinin sinyali verildi.
Yargı, her pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.
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